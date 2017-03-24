马来西亚媒体频频问投资多少钱，马云怒了！

（综合讯）马云被马来西亚媒体惹怒了！为什么？马云说，很多马来西亚媒体都只关注阿里巴巴究竟投资了多少钱。只问多少钱，这是上个世纪的一种概念！
根据马来西亚《新海峡时报》称，马云拒绝透露投资多少钱在马来西亚。反而，令他更感兴趣的是能够“授权”给小企业的业主们什么，主要是提供他们，有关阿里巴巴的基础设施和专业技能，这样他们能够成长。
“把马来西亚和中国连起来，就是一个大投资，我们不只是谈钱，我们还带来合作伙伴，让中国政府打开更多门给马来西亚的产品和年轻人。”
当被问及阿里巴巴集团在马来西亚投资多少钱时，马云说，第一个投资很重要，因为这是承诺、人才、科技和知识的投资。
他指出，很多大马媒体都希望知道阿里巴巴究竟投资了多少钱，但他认为，只想知道投资额有多少是上个世纪的一种观念。
马云说，阿里巴巴集团准备了很大笔资金来发展世界电子贸易平台（eWTP），且会分阶段进行投资。
他强调，他们昨天才来马来西亚，并不是一天内就能以钱来解决所有投资的问题。“我们来这里投资不只是只有钱的问题，我们也把伙伴和科技带来。”
此外，马云已任马来西亚政府数字经济委员会特別顾问，协助马来西亚数字经济特別是电子商务领域的发展。
作为马来西亚政府数字经济委员会特別顾问，马云说，如果有10个人能在听了他的演讲后做出改变，他们可能就会让马来西亚有所改变。
当被问到他做这一切是否有收费时，马云说，“我不认为有，我不要这样的费用，这是我的荣幸，如果更多人能因此而受惠，这对我来说已是最好的回报。”
他也感谢纳吉接受他的邀请，在出席北京一带一路论坛前去阿里巴巴杭州总公司参观，而他也向纳吉展示了阿里巴巴集团是如何运作的。
较早前，马云在接受马来西亚媒体访问时指出，支付宝落地马来西亚是阿里巴巴的一项重点计划。他相信，不需要太久时间，支付宝就能正式登陆马来西亚。
但他说，流动支付系统不只是涉及金融的问题，它还包括包容性金融（inclusive finance）、社会的透明度以及年轻人是否能使用来购买东西。
他指出，他和首相纳吉昨日也有针对支付宝登陆马来西亚的问题进行了讨论，纳吉也表示很支持。
我们对此很期待，但我们不想这里的人觉得支付宝登陆马来西亚是要来抢占马来西亚市场。
马云是中国的风云人物，在创业前曾是一名英语老师，自1999年创立阿里巴巴集团后迅速崛起，根据2016福布斯中国富豪榜公布，马云以282亿美元财富排名第二位。
马云也让人过目不忘，据《福布斯》杂志曾经如此描述：“深凹的颧骨，扭曲的头发，淘气地露齿而笑，拥有一副5英尺（1.53米）、100磅（45千克）的顽童模样，这个长相怪异的人有着拿破仑一样的身材，同时也有着拿破仑一样伟大的志向。”
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