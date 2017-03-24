中资企业投资美国初创公司，令五角大楼不安

美国《纽约时报》3月22日文章，原题：中国投资敏感的美国初创公司，五角大楼为此不安
当美国空军想要提高军用机器人的感知性能时，求助于波士顿一家叫Neurala的人工智能初创企业。但当Neurala需要资金时，美军方却爱答不理。Neurala只好向中国求助，从一家具有国企背景的投资公司得到一笔资金。
中资公司已成为研制尖端科技——往往具有潜在军事用途——的美国初创公司的重要投资者。这些初创企业制造用于飞行器的火箭发动机、无人驾驶军舰所用的传感器等。中资公司许多则属于国有或与北京高层有关系。
此类投资交易正在华盛顿敲响警钟。国防部委托撰写的新白皮书称，北京鼓励与政府关系密切的中资企业投资专于人工智能和机器人等关键技术的美国初创公司，以提升中国军力和经济。
不愿透露姓名的知情人士说，该白皮书认为原本用来保护潜在关键技术的美国政府管制措施存在不足。了解该报告的战略与国际研究中心高级研究员詹姆斯·刘易斯说：“让人颇为担忧的是，该如何处理中国这个军事竞争对手涉足你最具创新的市场这种情况？”
与中国的投资协议会带来不少问题。投资者也许会令初创公司达成可能危及知识产权的伙伴关系、授权许可等，他们还能获得技术如何开发的内部信息，进入初创公司的办公室或电脑。
特朗普政府和议员们已就中美经贸提出广泛问题。一些人呼吁收紧对外国并购交易的管理，赋予美国的外国投资委员会更大权力。此类交易的规模和幅度目前尚不清楚，因为初创公司及其金主不必公布。总体而言，中国在美国的初创界日益活跃，2015年中国的相关投资为99亿美元，是前一年的4倍多。
这些高科技初创公司及其中方投资人的行为并不违法，专家们说其中很多是无害的。中国投资者有钱，想寻求回报。一些初创公司——尤其是搞硬件的，不像移动APP那样容易吸金——表示，有时中国资金是他们唯一能得到的融资。
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