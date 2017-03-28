利息收入下降或减中国银行业利润

港媒称，分析人士表示，中国大型国有银行预计会对本周发布的2016年收入报告感到失望。
香港《南华早报》网站3月27日援引彭博社对21位分析人士的采访显示，五大国有银行中，农业银行预计净利润降幅最大，可能下降2%，至1773亿元人民币。这将是该行自2010年以来首次利润下降。
国有银行的疲软表现很大程度上由利息收入下降引起，因为利息收入在传统上是这些银行收入的主要组成部分。
去年，净利息收入因增值税改革和中国央行降息措施遭遇压力。
然而手续费及佣金收入的增长应该在一定程度上弥补净利息收入下降的损失，而且这会让利润下降幅度保持在个位数。
香港里昂证券公司一位分析师在一份报告中说：“中国银行2016年的全年收入报告不太可能有令人意外之处，仍会稳守底线，继续产生股息分红。”
建设银行在解决不良贷款方面可能会走在其他银行前面，但中国几大银行中没有哪一家的资产质量会出现重大恶化。
然而有分析人士对相关数据的可靠性持怀疑态度。
报道称，惠誉国际信用评级有限公司的一位分析师说：“我们不会看到几大银行的报告中出现不良贷款比例严重上升的情况，但我们觉得这没有反映真实的信贷状况。”
到目前为止，在香港上市的国有银行中邮政储蓄银行、中信银行和招商银行已经发布了年度报告，全部符合预期。
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