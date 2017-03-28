战胜香港！新加坡成为亚太NO.1的金融中心

最新调查显示，新加坡“战胜”香港，成为全球排名第3、亚太区第1的金融中心；吉隆坡则跃升8位，全球排名从第43升至第35位。
根据伦敦研究公司Z/Yen周一（27日）发布最新的全球金融中心指数（GFCI）报告，尽管面对英国脱欧的不确定性，但伦敦仍是全球最佳金融中心，续高居榜首；纽约居次，之后依序为新加坡、香港、东京这3个具影响力的亚洲城市。
上述指数每年3月及9月更新一次，调查涵盖遍布全球88个金融中心，反映这些金融中心的关键竞争领域。全球首5大金融中心的位置，与去年9月的排名保持不变。
新加坡与纽约的差距越来越近，新加坡最新评分达760，只比纽约少20分。
新加坡目前也是亚太首15个金融中心之首，香港和东京紧随在后。吉隆坡在亚太区位居第12，评分增加21至659分，排名领先曼谷（全球排名36）、广州（全球排名37）和青岛（全球排名38）。
报告指出，亚太区的金融中心急起直追，尤以北京增幅最大，跃升10个位置，全球排名从第26升至第16。
中国共有上海、北京、深圳、广州、青岛、大连共6个城市进入榜单。其中，上海在全球排名第13，比之前升了3位。
相对下，首尔排名跌了10个位置，从第14跌至第24。
英国脱欧和美国大选，确实对这两个国家的金融中心造成明显冲击。报告指出，比起去年9月，伦敦和纽约的评分各跌13分和14分。
这两个城市的评分跌幅，是加拿大卡尔加里（Calgary，全球排49）之后，全球50大金融中心当中最大的。但除了纽约，美国其他金融中心排名皆上升，洛杉矶攀升6级，升至第19名。
英国即将正式启动脱欧程序，银行和其他受访者越来越担心英脱欧，以及美国和欧洲渐倾向保护主义。
尽管伦敦作为金融中心的名望已有所下降，但其他欧洲城市仍望尘莫及。
报告指出，英脱欧是所有金融中心的主要不确定性来源，不只是伦敦。伦敦的评分自去年9月以来急剧下降，但这并没有让欧洲大陆受益。
德国和法国政界希望把握英国脱欧的机会，提高法兰克福和巴黎的地位。但巴黎在全球金融中心排行榜中排名29，排名和去年9月相同；法兰克福、卢森堡和都柏林分別排名23、18、33，都比早先的调查退步。
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