周小川博鳌论坛阐述货币政策 警惕再通胀

港媒称，中国央行行长周小川26日呼吁，加大使用财政政策以应对国内的增长和结构性问题。
据香港《南华早报》网站3月26日报道，周小川说，可以利用货币政策来解决再通胀问题、防止金融风险爆发并对抗美联储加息的溢出效应。
在博鳌亚洲论坛的分论坛上，周小川表示不愿增加流动性支持，而且似乎倾向于强力推行艰难的结构性改革。
他说，在实施多年量化宽松货币政策之后，本轮政策周期已经接近尾声。
周小川从2002年开始担任中国央行行长，他是在位时间最长的中国央行行长。
周小川说，应该重点强调结构性改革和长期的战略调整，不能过度依赖货币政策。他说，财政政策应该在这样的改革中发挥关键作用。
他还说，需要理顺中央和地方政府的关系，也要加强地方政府的责任约束。
他说，中国应该利用货币政策来应对国内的再通胀和各种外部压力。
周小川说，一些国家确实已经出现再通胀，今年出现了一些“明显的变化”。
去年9月，中国的工业生产者出厂价格指数（PPI）结束了持续4年的收缩并大幅反弹，引发市场对通货膨胀的担忧。
面对美联储过去18个月内的3次加息和未来可能更多的加息，中国央行把基调改为中性偏紧的货币政策。
此外，中国还实施了更严格的资本控制，以阻止资本外流和人民币迅速贬值。
清华大学金融学教授、中国央行货币政策委员会前委员李稻葵说，改革进度比大多数人所希望的要慢。他说，中国政府担心美联储加息的溢出效应影响中国经济。他说：“周小川一直在努力支持改革进程。”
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