去年中国对西班牙投资猛增 西媒：这里商机无限

西媒称，2016年中国在欧美地区的对外直接投资额达到942亿美元，比2015年增长130%，创历史新高。北美和欧洲发达经济体仍是中国投资者的首选目的地。其中97%的资金用于企业并购，凸显中国企业对于提升自身产品附加值的兴趣。
据西班牙《阿贝赛报》3月27日报道，美国贝克·麦坚时律师事务所的最新数据显示，2016年中国在西班牙的投资总额达到18亿美元，其中很大一部分来自中国天楹公司对乌尔瓦塞尔公司的收购案和中国企业对西班牙足球俱乐部的收购。
根据贝克·麦坚时律师事务所的数据，中国在西班牙的投资增长迅速，在欧洲的排名从第九上升至第七。吸引的中国投资额从2015年的4.6亿美元大幅增至18亿美元。
贝克·麦坚时律师事务所合伙人迈特·迭斯对《阿贝赛报》说：“2017年同样开了个好头，中国资本在西班牙的兴趣依旧非常浓厚，其中原因包括与其他一些今年将举行大选的欧洲国家以及因脱欧而充满不确定性的英国相比，西班牙无疑是个稳定的投资目的地。”
中国资本在西班牙主要着眼附加值高的行业，例如奢侈品、消费品、食品、垃圾回收和处理等。除了收购公司外，很多中国企业正在不断国际化，并将目光转向海外基础建设招标项目。
《阿贝赛报》报道称，除了在2008年将奥运会带进北京的萨马兰奇，西班牙企业管理高级研究所教授、中欧国际工商学院（CEIBS）院长佩德罗·努埃诺算得上是目前中国最有名的西班牙人，因为他将另一把火炬传递到了中国，那就是国际商业知识的火炬。从CEIBS的课堂走出来的中国大企家和首席执行官不计其数。
努埃诺在《中国，谢谢你》一书中预言，到2020年中国将大踏步地“走出去”。他认为中国在西班牙的投资正在不断增长，“但规模仍不算大”。他坚信西班牙是中国企业进入欧洲和在南美扩张的首选。
努埃诺指出，中国大部分商品通过巴塞罗那和巴伦西亚的港口进入西班牙。鉴于在西投资的成本合理，各行各业的人们也都为迎接资本做好了准备，对中国投资者来说，西班牙存在很多机会。
他认为，西班牙应该是中国在欧洲最好的投资选择。目前的问题在于，很多中国人尚未意识到这一点，因为对他们来说，法国和德国代表着欧洲，而提到西班牙只会想到斗牛、火腿和红酒等很有限的东西。“不过，当他们发现了这里的无限商机，自然会喜出望外。已经有投资者一掷千金在西班牙买楼、买球队和企业了。”
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