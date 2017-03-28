西班牙媒体爆料外籍足球教练与球员如何适应中国生活

西媒称，中国在引进外国球员和教练方面投入巨资，而这些外国人也要学会适应一个迥异的国家。
据西班牙《国家报》网站3月26日报道称，一个中国孩子问上海市金沙江路小学体育老师、西班牙籍足球教练科特·伊格莱西亚斯：“为什么你踢得那么好，而我们踢得那么差？”
中国对足球这项运动还不够熟悉。在中国各地的公园里，很少能看到踢球的人。
近几年，中国人通过电视和网络观看欧美高水平联赛的途径才真正多了起来。在对西甲的关注度提升之前，中国人更爱看英超。
中超上海绿地申花队主教练古斯塔沃·波耶特分析说：“应该给中国足球多一点时间。足球在中国才刚刚开始（加速发展）。在乌拉圭，一个男孩出生后，他的摇篮里就会放一个足球。当他学会走路后，就开始踢着皮球玩了。我们只有几百万人口，而中国有10多亿人。你可以想象一下，当无数中国人开始对足球着迷，那将是怎样的情景。”
西媒称，曾执教过英超桑德兰、西甲皇家贝蒂斯等球队的波耶特是目前中超的13名外籍主教练之一，其他大牌外籍主教练还有佩莱格里尼、博阿斯、卡纳瓦罗、斯科拉里等。他们在中国并不孤单，因为中超还有83名外籍球员，其中不乏胡尔克、奥斯卡、帕托、特维斯、拉维奇、杰克逊·马丁内斯等大牌球星。
波耶特说：“必须承认，要想引进这么多重量级球员，一定要有雄厚的资金实力。”这些大牌外援的转会费对一个刚刚起步的足球市场来说太高了，而他们拿到的薪酬也是高得离谱。特维斯在上海绿地申花的年薪达到约3800万欧元，这使他成为当今世界足坛年薪最高的球员。为了吸引国际顶尖球星到一个环境大不相同、水平较低的联赛踢球，中国的足球俱乐部不惜重金“烧钱”引援。
报道称，中甲联赛青岛黄海队的助理教练佩普·穆尼奥斯说：“刚下飞机的那一刻，你就会意识到，你在这里将面对完全不同的生活。”上海申鑫队的中后卫劳尔·罗德里格斯说：“当你第一次走在这里的街头，你会对自己所作的这一决定感到惊叹。这里到处都是电动自行车、汽车、自行车和行人。”
西媒称，波耶特现在已经开始适应中国的生活环境了。这是一种人们已经习以为常的“混乱”。波耶特说：“在中国的高速公路上，车辆随时会突然变换车道。谁先把车头挤进来，谁就可以先走。人们已经习惯这样了，没有人会因此而生气。一开始这让我吓了一跳，但后来我甚至有些喜欢这么干了。”
报道称，除了开车的问题，还有一些外籍球员和教练为在中国寻找合适的住处而烦恼。青岛黄海队的前卫霍安·贝尔杜说：“我在一个现代化购物中心旁边的一栋楼里找到了住处，但那里就像一个被遗弃的地方。”上海申鑫的劳尔·罗德里格斯说：“上海是一座充满活力的城市，每天有许多人在这里来来往往，但我费了很大气力才找到安家之处。我先后看了15套到20套公寓，其中有一些中国人所谓的豪华公寓，厨房非常小，房间很阴暗，就这样的房子竟然也要每月3000欧元（约合22460元人民币——本网注）的租金。”
西媒称，河北华夏幸福队的埃尔纳内斯说：“生活在这样一个文化上如此不同的国家会让你感到兴奋。埃尔纳内斯是中超24名巴西外援中的一员。的确是这样，外国人应该享受中国的传统节日，它们会带来不同于西方节日的惊喜。波耶特说：“我和教练组想去超市转转，但遇到了一个问题：我们不知道那一天是中国的农历新年。你无法想象当天超市里有多少人，我觉得全中国10多亿人都在那个超市里。”
报道称，从街头到超市，从更衣室到训练场，在中国一切都是如此不同。佩普·穆尼奥斯说：“外国球员不习惯这里的更衣室，我来这里的第一年，队员们都是在前往比赛场地之前就换好了比赛服。”他继续说：“我们在生活和行为习惯上都要作出改变。整支球队已经习惯了每天围绕着球场活动，我们所有的工作都是有关足球，每天有三场训练。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost