一项研究今天警告说，对于没有“爹妈银行”的年轻人来说，买房越来越无法实现。
研究显示，25岁至29岁的人群中只有31%拥有自己的住房。这个数字已经比25年前的63%低了很多。
首次置业者中约有34%求助于他们的家人提供资助或贷款，帮助他们购买家庭住房，而7年前，这一比例只有20%。
社会流动性委员会主席、前任工党内阁大臣艾伦米尔本呼吁，政府应把年轻人的艰难境况当作一个警告，否则加强社会流动性的希望就会破灭。
他说：“对于数以百万计的低收入年轻人来说，拥有一套住房正在成为一个遥不可及的梦想，因为他们没有办法依靠‘爹妈银行’让他们迈上一个台阶。”
内阁大臣们认识到了这个问题，但是米尔本补充说：“提高买房的机会需要全国的努力，还必须在住房供应方面采取更积极的行动。”
踏上住房阶梯式是持有和转移财富的一种主要方式，也使那些无法拥有住房的人更加落后。
剑桥大学和英吉利拉斯金大学的研究人员警告说，依靠“爹妈银行”的趋势必将抬头。
从父母那里获得金钱或贷款的首次置业者比那些得不到钱的人早2.6年买到房——这个数字在伦敦则升至4.6年。
研究人员发现，30%有子女的英国家庭目前拥有可用作购房存款的资产。
政府警告说，如果经济衰退，到2929年，依靠父母的首次置业者比例将上升到近40%。
但是，如果经济改善——也将导致房价上涨更快——2021年将有39%的首次置业者需要帮助。（英国《独立报》网站）
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