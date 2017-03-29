新加坡公司呼吁走向世界的中国企业用“新加坡”来化妆

一家新加坡咨询公司呼吁走向世界的中国企业，利用新加坡来进行包装，以克服中国企业在国际上的负面口碑。
根据研究公司Dealogic的一项调查，去年中国企业的海外并购首次超过了美国，并购总额为2265亿美元，比2009年增长了500%。
对于中国企业的势头，海峡时报报道说，新加坡渴望成为中国企业走向国际的发射台。
报道引述新加坡一家咨询公司的负责人说，中国企业最好在新加坡和新加坡伙伴设立合资企业，运营控制也在新加坡进行，甚至引入更多国际面孔，让潜在的客户更加舒服。
这位负责人说，这些公司由于以新加坡品牌进行国际化并加以增值，他们的客户会感到更有信心。
此外，这些企业在新加坡也会获得其他的好处，如在新加坡更容易接触资本和新加坡的广泛国际商业网络。此外，新加坡具有世界最低的公司税，新加坡也和其他经济体签署了130个自由贸易协定、投资保障协定。
另外一个新加坡公司负责人说，新加坡也希望利用其在东南亚的声誉和对东南亚的了解。新加坡的伙伴有助于中国企业进入东南亚市场，因为中国企业未必熟悉东南亚的文化、语言甚至东南亚的社交媒体平台。
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