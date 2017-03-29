外国机器人"入侵" 美国工厂 美或输掉先进机械大战

美媒称，维克斯工程有限公司代表美国制造业的潜力。这家位于密歇根州新特洛伊的机械公司向丰田和大众汽车提供精密零部件并出口到墨西哥和加拿大。该公司首席执行官马特·泰勒说，在过去10年，其员工数增加了4倍，平均工资翻了一番。
据美国《华尔街日报》网站3月26日报道，日本和德国工厂设备助力维克斯公司成为一个“美国制造”的成功范例，泰勒说，2006年维克斯第一次购买工业机器人时，只能在欧洲和日本的型号之间做出选择。“我们没有任何美国制造的选择。”
这种先进的生产机械——包括从数码机床到复杂的包装系统和机械臂——为新的自动化工厂提供动力。而美国正在输掉这场提供这种先进生产机械的战斗。
美国商务部的数据显示，在先进的“灵活性制造”产品上，美国去年与在该行业领先的日本、欧盟和瑞士存在41亿美元的贸易逆差，比2003年翻了一番，虽然比2001年的70亿美元有了下降，但是这种下降源于外国设备供应商在美国的扩张，而不是美国企业的东山再起。
据德国机械设备制造业联合会称，美国公司也在失去国内的市场份额。1995年，它们满足了81%的国内工厂设备需求。2015年，这个比例下降到了63%。
上述贸易逆差给美国总统特朗普出了个难题，他希望美国扩大制造并减少出口。他批评汽车、空调和农用设备制造商将生产转移到国外。于是各公司回应称要在美国工厂进行投资。然而美国制造业复兴将导致从外国公司购买更多的设备，因为各公司别无选择。
制造商们对于美国缺乏自动化供应商感到烦恼，因为明天的数字化、小型化和定制化产品与用来制造它们的机器的创新越来越密切相关。
美国前总统奥巴马的科学顾问委员会2012年向他提交的一份有关先进制造业的报告得出的结论是，“残酷的事实”是，美国在制造业革新方面落后于其他富国。
与此同时，中国谋求超越仅依赖廉价劳动力展开全球性竞争的模式。它的“中国制造2025”战略目的是主导先进制造业，其中一个途径是通过积极的海外并购，例如家电制造商美的集团去年收购了德国库卡公司，库卡公司是工业机器人技术全球领导者。
现在的白宫拒绝就特朗普是否认为工厂技术差距是个问题置评。
一直到20世纪70年代，美国主导着先进的制造业，那时的优势主要是机床。
20世纪80年代，美国制造业下滑，据美国兰德公司1993年的一份研究报告称，由于需求下降、美元坚挺和战略失误，将近70%的美国机床公司关门。
本世纪，随着美国制造商的外包活动越来越多以及婴儿潮一代的退休，美国制造业继续衰落。萎缩的制造商对生产专家的需求减少，加速了工厂技术的衰落。位于英国伦敦的IHS马基特公司的制造技术分析师亚历克斯·韦斯特说：“美国在制造业技术方面出现了人才流失。”
泰勒说：“在使制造工艺理想化方面，我们需要追赶德国和日本。”
这是2014年通过的《复兴美国制造业与创新法》的内容之一。此后，政府承诺投入超过10亿美元来打造“制造业创新网络”，包括政府研究实验室、大学和企业。其他参与者承诺投入超过20亿美元。
这个被称为“美国造”的网络在今年1月宣布成立第14个研究所，即设在匹兹堡卡内基-梅隆大学的先进机器人制造创新中心。在五角大楼的领导下，该中心将致力于使自动化技术更易于使用，尤其是对小企业来说。
白宫一位发言人说：“‘美国造’的研究所是公私合作的一个很有意义的试验，拥有一个很有价值的目标，即增强美国制造业的竞争力，并推动建设强有力的和可持续的国家制造研发基础设施。在今后几个月，政府将评估这一做法的效果。”
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