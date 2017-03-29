解放军在中缅边境实弹演习

【路透社北京3月28日电】据中国国家通讯社新华社报道，中国军队周二在中缅边境举行演习，意在展现其保护中国边民的决心。
缅甸本月爆发的冲突迫使数以千计的人进入中国避难，北京因此呼吁缅甸民族武装与安全部队停火。
新华社报道说，本次陆空联合演习是已经制订的年度训练计划的组成部分，但没有说明演习的具体位置。
新华社援引一名解放军上校的话说，本次演习显示了中国人民解放军保卫边境安全和当地居民生命的坚定“决心”。
新华社还报道说，中国按照相关协议在演习前告知了缅方。
中国经常对中缅边境地区的冲突影响到本国境内表示担忧。2015年有五名中国人因缅甸的冲突在中国境内丧生。
【香港商业电台网站3月28日报道】解放军南部战区周二在中缅边境进行陆空联合实弹演习，南部战区联合参谋部的作战局表示，今次军演是根据部队年度训练计划，实战性强，检验战区联合作战指挥和部队联合行动能力，展示解放军坚决维护国家边防空防安全及民众生命财产安全的决心意志、胜战能力。演习开始前，已通报缅方。
缅甸政府军去年底起，在接壤云南的缅北地区扫荡少数民族武装力量，超过两万名难民逃入云南，并有炸弹多度落入中国境内，造成中国边民死伤。
最新一宗发生在月初，导致一人受伤。中国政府多度呼吁缅甸交战双方停火，但成效不大。
解放军南部战区表示，今日的陆空联合军演，检验部队快速机动、精确毁瘫及联合打击能力，出动装甲步兵、炮兵、防空兵、陆航和空军航空兵等。
【香港《东方日报》网站3月28日报道】近邻中国云南的缅甸北部战火频频，解放军南部战区周二在中缅边境的中方境内进行陆空联合实兵实弹演习。
南部战区联合参谋部作战局方鑫上校表示，这次演习是展示军方维护国家边防空防和人民安全的决心和能力。
自近年缅北地区爆发武装冲突以来，中国云南一带民众屡受波及，甚至曾有缅方发射的炮弹落入中国境内，造成人命伤亡。近期更有大批难民涌向中缅边境，令当地民众人心惶惶。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost