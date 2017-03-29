印度计划修建大型公路桥，中日韩激烈争夺订单！

印度为了解决西部城市孟买的交通拥堵问题，计划修建大型公路桥。日中韩的大型建筑企业围绕大桥项目展开了竞争。这条计划2021年建成的该国最长汽车专用桥总工程费用达到了27亿美元。
孟买大都市圈开发机构负责人UPS马丹说，对于长度达22公里的孟买跨海大桥建设项目，中国的中铁大桥局集团、日本IHI基础设施系统公司、韩国大宇建设公司和SK建设公司等已经表示有意投标意向。各公司在投标时，将与拉森特博洛有限公司、沙普尔吉帕隆吉公司等印度大型建筑企业合作。
将面朝大海的孟买市中心区和郊外连接的公路桥构想最早出现于40年前，但因各种理由一直未能实现。
马丹介绍说：“这座大桥建成后，将带动落后的孟买东部郊区经济的发展，减轻其他地区基础设施负担。”
日本国际协力机构愿意为总建设费的85%提供30年期低息贷款。该项目计划4月结束招标，年内开始动工，2021年前建成。
这一跨海大桥建成后，将可以为计划在新孟买地区建造的新机场和制造业密集的城市浦那提供新的交通路径。
根据上月发表的2017年度（2017年4月至2018年3月）预算，印度政府计划投入3.96万亿卢比（约合610亿美元）建设铁路、机场、公路等国内基础设施。毕马威会计事务所合伙人巴特查里亚指出：“孟买此前主要发展了南部和北部。通过建设公路桥，可以将发展区域扩大至被孟买湾隔着的印度本土，缓解交通拥堵和通勤时间。这是全球企业颇为关注的印度大项目之一。”（【日本《富士产经商报》】）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost