中美元首会晤将为两国关系定调

香港《南华早报》网站3月28日刊文称，据美国一家媒体27日报道，美国总统特朗普计划下个月在佛罗里达州接待习近平，举行一场具有重大经济和安全影响的首脑会晤。
报道援引美国官员的话说，元首会晤将在特朗普位于棕榈滩的海湖庄园举行。
美国阿克西奥斯新闻网站的这篇报道说，此次最高层会晤期间没有打高尔夫球的计划，将主要是一次工作会议。
文章称，特朗普在1985年买下了广阔的海湖庄园，现在称它是自己的“南部白宫”。
此次会晤计划令人想起2013年习近平与美国前总统奥巴马在加利福尼亚州兰乔米拉日的“阳光之乡”庄园举行的会晤。观察人士认为，这样的安排使两位领导人得以进行更加坦诚的交流。
美国国务卿蒂勒森本月访问了北京，并见到了习近平。观察人士认为，蒂勒森此行对于为首脑会晤营造积极势头至关重要。
中国人民大学国际关系学院教授庞中英说，如此仓促地安排此次元首会晤很不寻常。他说：“一定有要紧的问题需要两位领导人去解决。”
文章称，自从特朗普在去年11月赢得美国大选以来，中美双边关系一直经受着考验。特朗普曾发誓要给中国贴上汇率操纵国的标签，还曾质疑“一个中国”政策的合法性。但双方之间的关系在近几周得到了加强。在上个月通电话时，特朗普对习近平说美国坚持奉行“一个中国”政策。
中国社科院美国研究所研究员袁征认为，习近平与特朗普的首脑会晤将为中美关系定下基调。袁征说：“即使两位领导人只建立一种工作关系，中美关系也将受益。”
澳大利亚《对话》杂志网站3月28日刊发澳大利亚西悉尼大学国际关系学高级讲师戴维·沃尔顿的文章《双方都很小心，美国对中国采取更缓和的论调》称，唐纳德·特朗普总统邀请中国国家主席习近平4月访问他位于佛罗里达州的私人度假地。这一消息带来了若干挑战，特别是特朗普必须出台一项更清晰、更连贯的对华政策这一挑战。
沃尔顿称，特朗普政府内部在中国问题上有很大的不确定性。白宫的关键职位目前还无人填补，官方声明的调门也在强硬与缓和之间摇摆。
要想了解美国对华政策的可能走向，可以回顾一下蒂勒森最近对亚洲进行的访问。
在东京，蒂勒森明确表示，日本是亚太地区和平与稳定的基石。在首尔，蒂勒森相当直接地说，对朝鲜实施的“战略耐心”政策已经结束了，对付这个国家的所有方案目前都放在台面上供考虑。蒂勒森就朝鲜问题及在韩国部署“萨德”系统一事发表的声明招致了北京的尖锐回应。
特朗普发布推文要求中国采取更多行动来管束朝鲜，这更是加剧了美中关系的紧张。
然而，当蒂勒森与中国外交部长王毅举行会谈时，双方的言辞明显变得更为缓和。他们同意采取一种具有建设性和务实的方式，对朝鲜施加压力。
沃尔顿称，蒂勒森在访华期间与习近平举行的会谈则更进一步。中国国家主席习近平表示，希望推动中美关系在新起点上健康稳定向前发展。
在蒂勒森访问亚洲的前几天里充满喧嚣，美国和中国对彼此咆哮。不过到最后，两国都采取了一种更具和解意味的务实态度。这很可能会成为未来几年的两国关系模式。
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