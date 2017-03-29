美国对中国稀土依赖危及国防

一份仅限小范围流传的国防部报告显示，美国在减轻对中国的金属以及材料——这些金属和材料对美国国家安全和国防至关重要——的依赖方面没有进展。
据美国福克斯新闻频道网站3月27日报道，这份2017年1月出炉的题为《致国会的战略性关键材料工作报告》证实了业内专家广泛存在的如下担忧，即美国仍然极度缺乏开采和生产所谓稀有金属的能力。17种稀土元素的用途之一就是用于五角大楼的F-35战斗机、激光制导导弹以及从航母发射战斗机的弹射器。
报道称，美国所使用的上述材料几乎完全要依赖从中国进口，这些材料还用于智能手机、全球卫星定位系统、汽车电子元件、计算机以及电脑显示屏等消费品。
报道称，鉴于特朗普总统发誓要在贸易问题上对中国发起更大的攻势，人们再次提起中国对稀土等关键金属实施出口限制这一可能性。
美国对中国产稀土的依赖成为美国参议院能源与自然资源委员会28日开会时探讨的议题之一。出席的证人之一是美国地质勘探局的一位副局长。这家政府机构曾发布报告称，美国使用的稀土100%要依赖外国生产者。最后一家生产稀土的美国企业——钼矿公司已于2015年关闭。
报道称，同样预计会作证的还有矿业和能源公司的代表，这些企业希望特朗普能鼓励国内企业生产稀土和其他关键金属，美国的土壤中富含这些金属
在过去八年里，奥巴马政府的不作为让这些生产者倍受挫折。奥巴马政府基本上对美国的稀土依赖采取无视态度，这是出于环境方面的担忧以及从中国进口比本地生产更廉价这一考虑。
报道称，2012年奥巴马政府向世界贸易组织起诉中国，称后者正在限制稀土以及钨和钼的出口。2015年，世贸组织作出对美国有利的裁决，中国因而取消了配额。该案同样暴露了美国对北京稀土出口的依赖。
得克萨斯矿产资源公司董事长安东尼·马切塞说：“世贸组织允许出于国家安全考虑提起上诉。奥巴马政府事实上无能为力，因为如果对国家安全担忧有任何提及，都将增强中国的立场。”
报道称，美国的稀土进口依赖所伴随的危险再怎么强调都不为过。马切塞说：“如果你把‘稀土’字样抹除并说‘你对完全依赖一个潜在对手生产的一种产品、而这种产品在你的国防产业以及智能手机等日常产品中的应用无处不在，作何感想?’，这样做怎么样?”截至目前，还没有人对这个问题的答案有哪怕一丝头绪。
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