中国在3个新战场拥有惊人能力，对美军构成威胁
印度《每日新闻和分析报》网站3月6日刊发普拉温·绍赫尼的文章《中国惊人的能力在新战场上甚至对美国的防务优势构成威胁》称，科技改变了战争和战争获胜的形式。20世纪的战争有三个战场，也就是地面、空中、海上。在本世纪，增加了三个战场：太空、电磁和网络。由于中国在传统战场上落后美国和俄罗斯太多，无法追赶上，北京重点关注挑战华盛顿的三个新战场。与中国相比，印度的技术能力相当一般。
以太空为例。2007年，中国用位于地面的拦截器摧毁了自己的卫星，展示了反卫星能力。这让美国警惕。鉴于美国在太空中有数百个军事和商业卫星，它希望对太空状况十分了解。中国的反卫星能力能将卫星击成碎片，形成碎片云，给非常需要的对天空情况的了解带来负面影响。尽管这并不构成战争行为，但会对以太空作为支持的指挥作战自动化系统带来危害。另外，中国于2013年发射了3个小卫星，作为北京秘密反卫星战系统的一部分。这些卫星能与其他卫星并排运行或进入其他卫星的运行轨道，它们有可回收臂，有一系列用途：挖凿、击打或抓住路过的卫星。这构成了中国的“星球大战”。
这还不是全部。由于大气层和太空的分界线模糊了，全球军队将它们称之为大气圈及其以外的宇宙空间，中国与美国和俄罗斯一样，正在研发新型武器，“东风”-ZF高超音速飞行器进行了多次试射。这种武器能以超过每小时7000英里（约合1.1万公里）速度飞行，并可不规律移动，以避开反导弹防御，而且，由于速度快，它在撞击时可产生巨大能量，媲美核武器的效果。与呈抛物线飞行并进入太空的弹道导弹不同，高超音速飞行器与推进火箭分离并进入大气层后会进行滑行。高超音速飞行器让传统战场的标志——核武器和接触战争——变得没有必要了。
至于空中战场，中国的无人驾驶飞行器数量是世界上最多的（超过美国），令人印象深刻。它还在开发高超音速无人机和无人作战飞机，既可用于近太空地面轨道任务，也可用于携带武器或不携带武器的“山鹑”微型无人机任务。美国“山鹑”微型无人机是一群小型无人机，能够通过共同的“大脑”调整航向，指引每个无人机找到自己的战术任务。
在电磁战场上，中国在单向能量和电磁轨道炮等电子武器方面取得重大进步。与化学爆炸和火药不同，轨道炮利用电磁场的作用力推动弹丸达到高超音速，射程可达数百英里。这将使中国人民解放军拥有更便宜、火力更大的武器，一个风险不太大的替代弹道导弹和巡航导弹以及空袭的武器。
最具讽刺性的，或许是网络战场。美国发明了网络，中国通过开发网络攻击能力，抢先利用网络在不对称战争中挑战美国。中国认为，由于美国指挥作战自动化系统是它最强大的力量，让它瘫痪或破坏情报系统将阻止美国获胜。最重要的是，作为2016年军事改革的一部分，解放军组建了新的战略支援部队，将对情报战非常重要的太空、网络、电磁和技术资产全部整合在一起。它们将支援大陆防御和远征部队等作战行动。（印度《每日新闻和分析报》网站）
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