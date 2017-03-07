中国壮大其战略空运实力，为扩张其势力范围做准备
尽管歼-31隐形战机和歼-15舰载机等屡屡成为媒体头条新闻，但过去一年来，中国已在军事运输机、海上远程巡逻机和舰载“预警及控制”飞机等领域取得的重大成就或许更具战略价值。
从去年开始服役的中国运-20在设计与外观上与波音C-17和伊尔-76较为相似，但如今随着C-17在2015年停产，大小介于后两者之间的运-20已是世界上在产的最大运输机，并已成为中国与日俱增的战略投送实力的关键组成部分。同时，去年开始生产的蛟龙-600已成为世界上在产的最大水陆两栖飞机。
随着中国致力于确保在其周边和远至非洲的战略利益，切实可靠的战略空运能力已被视为不可或缺。鉴于报道中的起飞距离可缩短至700米，运-20能向中国在南海建有飞机跑道的任何岛屿前哨运送军队和补给，而该海域的军事行动主要有赖于充分的战略空运支持。对于台湾问题以及未来的“武统”行动，都需要中国具备目前仍然欠缺的大规模两栖和空运实力，而中国近来已大幅壮大其两栖作战实力并使其现代化。
尽管出身“卑微”且曾完全模仿俄美飞机设计，但经过对本土航空工业长达几十年的投资，中国已获得发展真正战略空运力量的实力。中国航空业在最近短短10年就走向成熟，这也给俄罗斯和众多西方同行留下深刻印象。
从中国政府对于战略空运的大力投入不难看出，其意在发展壮大在全球范围内投送兵力和保护国家利益的能力。即便如此，中国或将继续表达其和平崛起的意图，而实力的强大更能确保和平的发展。
中国在其5000年历史中的大部分时间都在世界上拥有举足轻重的地位，如今的中国正再次崛起到这种程度。在历史上，强大的中国在战略上较多采取军事守势，很少对邻国采取军事扩张行为。而现在的中国正发展捍卫其作为世界大国的军事能力并向其他大国发出明确信息：国家利益将不再屈从于其他国家的利益，无论对方是谁。同时，即将发展成型的战略空运力量也在发出清晰的信息，即中国决心并完全有能力在全球范围内保护和捍卫其国家利益。(加拿大全球化研究中心网站，作者萨乌斯·弗兰特,丁雨晴译)
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