中国“海上丝路”引发印度不安
“一带一路”倡议是中国截至目前最具雄心、也是最复杂的交通走廊计划。“海上丝路”倡议是该计划的海洋部分——不仅涵盖了广大的经济地域，还设想打造连接远东与西欧的海上基础设施。“海上丝路”倡议对参与国家具有重大战略影响。对印度而言尤其如此，因为印度就位于“海上丝路”的中间地带。
除打造大规模海上基础设施这一经济目标外，“海上丝路”对地缘政治领域也有重大影响。该计划是中国努力在印度洋等广阔海域扩大战略影响力的具体表现。但印度当前对中国控制该国周边海域基础设施的前景感到警惕，因为这些基础设施可用于军事及战略目的。
除对地缘政治局势感到不安外，印度没有积极参与“海上丝路”倡议的另一个原因是，具有较好的海上基础设施、贸易及金融领域较好地融入世界经济体系的地区和国家会比较容易与计划中的“海上丝路”基础设施实现联通。因此，来自东亚、东南亚以及欧洲的大多数国家相对于南亚、中东和非洲国家具有一定“优势”。
此外，印度对“海上丝路”倡议心存疑虑还有一个原因，即该倡议可能对现行地区经济框架造成影响。该倡议涵盖的一些地区和国家与印度签有自由贸易协定，如东盟、新加坡、马来西亚和泰国。
印度对“海上丝路”倡议感到不安主要缘于，该计划的多极特点不够明显，且被中国及其在该地区的政治盟友所掌控。“海上丝路”倡议的愿景文件提到多个地区合作机制，如上海合作组织、中国-东盟“10+1”、亚太经合组织、亚欧会议和大湄公河次区域经济合作。中国在上述所有这些合作机制中都颇具影响力。
愿景文件则忽略了在“海上丝路”倡议领域内十分重要、但没有中国参加的地区性机制。比如说，该文件没有提及南亚区域合作联盟以及孟加拉湾多部门经济技术合作计划。
截至目前，中国对“一带一路”倡议的政治管理工作未能说服印度当局，“海上丝路”是个道德高尚的倡议，其主要用意就是实现经济利益和联通。如果能阐明“海上丝路”倡议的具体项目及其好处的话，印度就可能持有更为客观的态度。除非可以获得这些细节，否则印度还会心怀忧虑，担心该倡议是一种旨在增进中国安全利益的地缘战略设计。这种忧虑可能引发印度采取对抗性的应对措施——如“跨印度洋海上航路和文化景观计划”。印度的这项倡议旨在恢复该地区的古文化联系及海上路线，以此与“海上丝路”倡议展开竞争。
尽管在战略上感到不安，但对印度来说，审慎评估“海上丝路”倡议并发现其潜在好处还是非常重要的。中国在印度的后院努力拓展海上基础设施能力，同时进一步增进本国经济及地缘政治利益，这为印度利用中国投资发展国内海上基础设施提供了机遇。当前摆在印度决策者们面前的挑战是，在尽可能利用这些机遇的同时要确保本国的重大安全利益。（澳大利亚东亚论坛网站，作者新加坡国立大学南亚问题研究所高级研究员阿米滕杜·帕利特）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost