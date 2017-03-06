日本向南海周边国家提供舰船
安倍政府正式启动“巡逻船外交”。考虑到不断强化海洋活动的中国，这一战略意在对警备能力低下的沿海国家提供援助。4日，提供给马来西亚的大型巡逻船驶离广岛造船厂。
4日上午，一艘全长90米的白色船只驶离广岛县尾道市的造船厂。这是原本隶属于钏路海上保安部（北海道）的“襟裳”号巡逻船。它于1月与境海上保安部（鸟取县）的“隐岐”号一起退役，即将成为马来西亚海上法令执行厅的巡逻船。
报道称，此次提供巡逻船源于婆罗洲海域去年3月发生的事件。当时近百艘中国渔船出现在（马来西亚）专属经济区内，同行的还有中国海警局的大型巡逻船。
有日本政府关系人士说，听说（马来西亚）监视渔船的小型艇遭到（中方）海警的驱逐，于是马来西亚方面请求日本尽快提供大型巡逻船。据海保官员介绍，由于建造新船需要耗时3年，所以交付给马方两艘预定退役的巡逻船，以便在改装后即刻形成战斗力。事实上这是首次向国外提供海保在册的船只。
援助将不仅停留在硬件方面。
新年度内海保将新设“海上保安国际协力推进官”一职。两组共计6人的“移动合作小组”将对南海沿岸各国应对外国渔船违法作业和船只使用等进行指导，目的是帮助构建“法治”化的海洋秩序。
今年1月到访越南的安倍晋三首相在首脑会谈中说：“希望进一步强化以海洋领域为中心的安保与防卫合作。”并表示将提供包括6艘巡逻船建造经费在内的日元借款。提供给越南的船只数量总计将达到13艘。
日本（政府）念念不忘的是牵制强化海洋活动的中国。
而沿岸各国的警备能力并不充足。安倍政权迄今为止除越南外，还确定向马来西亚提供两艘二手船只、向菲律宾提供价值12艘二手船只的日元借款。日本要做的就是提高海上警备能力、帮助构建不允许中国“凭借实力改变现状”的体制。（日本《朝日新闻》）
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