美军调查秘传女兵裸照丑闻
美国国防部正在对一些海军陆战队队员在秘密的脸书主页上分享女性裸照一事展开调查，这些照片包括女性海军陆战队队员、退伍老兵及其他女性，有些照片是在她们毫不知情的情况下拍摄的。
据军方官员表示，这些照片被分享在一个名为“Marines United”的脸书主页上，主页成员包括美国海军陆战队、海军医护兵及英国皇家海军陆战队中的现役和退役男性军人。一些照片中的女性军人身份已经确定，还有一些暴露程度不一的照片身份仍不清楚，有些照片下面还有低俗的评论。
这些官员说，海军部刑事调查局正在调查此事，照片也已经被撤下。
美国海军陆战队总指挥罗伯特·内勒将军近日拒绝直接评论还在进行的调查。他在一份声明中说：“任何一个想要通过网络或其他渠道，以不当方式把海军陆战队成员作为目标的人，都是令人不齿且缺乏尊重的。”
目前尚不清楚有多少现役海军陆战队队员和其他军种的成员卷入此事或正接受调查。一名匿名的海军陆战队军官表示，至少有一名政府合同工因发布了这些照片的链接而遭到解雇。
调查报告中心最先报道了调查情况。分享裸照的行为则是由退伍海军陆战队队员托马斯·布伦南经营的非营利新闻机构“战马”组织披露的。
调查报告中心的报道称，根据该秘密主页照片中的军衔、全名和位置信息，有20多名现役女性军官和士兵的身份已经确认。另外一些包括现役和退役女性的照片通过Google Drive链接进行了传播。
应海军陆战队要求，脸书网站和谷歌公司已删除分享这些照片的社交媒体账号。（美联社3月6日报道）
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