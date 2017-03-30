这样喝牛奶等于“白喝”，8个错误你犯了不止一次

“牛奶怎么选？”“早上喝奶好？”“晚上喝奶好”……关于牛奶，我们心里总是有许多疑惑。不同人群应该喝不同的牛奶，喝奶的时间跟禁忌也有许多讲究。
受访专家：
北京市疾病预防控制中心主任医师 徐筠
中国农业大学功能乳品重点实验室博士 胡长利
大连市中心医院营养科主任 王兴国
不同人群的喝牛奶指南
健康成人、儿童
喝全脂牛奶
全脂牛奶最大程度地保留了牛奶中的营养物质，含有丰富的脂溶性维生素A、D、E、K等，并且含有天然钙质，利于人体对钙的吸收。100克全脂牛奶只含3克左右的脂肪，健康成人和儿童不必为此担心，直接喝全脂产品即可。
中老年人
喝强化维生素AD奶
中老年人肠胃吸收能力变差，钙流失和维生素缺乏较明显，且我国居民普遍缺乏维生素A，强化AD的牛奶是维生素A和D最廉价最方便的来源之一，中老年人可适量选用。
高血脂和减肥者
喝低脂奶
这类人群不能过多摄入脂肪，特别是饱和脂肪酸，脱脂牛奶对他们来说是最佳选择，同时，脱脂牛奶还有利于控制热量。
乳糖不耐受的人
喝低乳糖奶
此类人群消化道内缺乏乳糖酶，故而无法消化牛奶中的乳糖。目前市场上有不少加入乳糖酶的低乳糖牛奶，这种牛奶的乳糖大部分已经被分解，可减少不耐受问题。选择时应该注意产品标示，选择标明“低乳糖”、“水解乳糖”的牛奶。
天天喝奶的人
选“巴氏杀菌奶”
巴氏奶经过低温除菌保留了牛奶绝大部分营养，但保质期较短，需低温保存。
糖尿病
慎喝低乳糖牛奶
低乳糖牛奶中的一分子乳糖经过降解后，会生成两分子单糖，具有较高的升糖指数，会造成糖尿病患者血糖迅速升高。
胃溃疡
不适宜喝牛奶
牛奶与胃酸作用后会凝固，加重消化负担，刺激胃酸分泌。如饮用后，有不适感，应先避免饮用，或先少量饮用。
喝牛奶，别选错时间
1、早上喝奶
从提高早餐质量的角度来说，早上喝牛奶对于某些人来说确实有一定好处，因为不少人的早餐只有粥、面包等高碳水化合物的食物，而这部分人如果早上喝一杯牛奶，能够很好地补充蛋白质、维生素和钙等多种营养素。
但这并不意味着早上喝一定比中午或晚上好。如果早餐有瘦肉、鸡蛋、豆制品等富含优质蛋白的食物，也完全可以不喝牛奶。
2、晚上喝奶
不建议喝完牛奶马上睡觉，因为睡前胃里存有过多的食物，反而会增加消化负担，还可能导致起夜，都不利于睡眠。如果想晚上喝牛奶，建议在睡前两小时左右喝。
总体来说，喝牛奶，无需讲究最佳时间，只需从自己的实际情况出发，避免身体不适反应即可。
喝错牛奶，很伤身体
错误一
牛奶当水喝
全脂牛奶中大约含有3%的“坏脂肪”，其中又含有一半的饱和脂肪酸，它被视为导致动脉硬化、冠心病、血栓性中风、乳癌、大肠直肠癌和前列腺癌的主要成分。
建议成人每天喝200~300ml（一杯左右），每天奶制品的摄入总量不能超过500ml。
错误二
越浓越有营养
牛奶所谓的“浓”，一是家长在冲调配方奶粉时多放奶粉少放水，想让冲调出的牛奶水分少、营养成分浓度高一些；二是指某些品牌的牛奶口感上“浓”，商家在牛奶中人为加入了香精、增稠剂和稳定剂等添加剂，使牛奶的味道变得十分香浓。
错误三
牛奶加鸡蛋是最好的早餐
二者的蛋白质含量都较高，饱腹感强，吃完后往往吃不下别的东西。此时人体内缺乏工作、学习所需的葡萄糖，导致你在上午昏昏欲睡。
建议早餐搭配牛奶、面包加果蔬或鸡蛋，麦片粥加果蔬。
错误四
空腹喝牛奶
空腹时，胃液浓度过高，此时喝奶，奶中的蛋白质就会在胃中凝结成块，会影响蛋白质的消化与吸收，还会造成胃部不适。最好在饭后喝奶，或者在喝奶时吃一些淀粉类的食物，以促进牛奶的消化和吸收。
错误五
包装牛奶煮沸加热
生鲜乳必须经过煮沸来消毒灭菌，但市面上销售的牛奶都是已经经过杀菌处理的产品，没必要再次煮沸杀菌。而且，煮到沸腾会破坏牛奶中的维生素和活性物质，使营养价值大打折扣。
错误六
加点糖促进消化
牛奶加不加糖，和消化关系不大，主要是为了改善口感。不要将孩子喝的牛奶调得过甜，这样会刺激孩子的味蕾，让他从小养成喜爱甜食的不良习惯。
错误七
牛奶不能搭配果汁
如果在牛奶中兑入橘汁这类高果酸的果汁，会产生絮状的蛋白质凝结，发生蛋白质变性，但这种变性对人体基本没有危害，只有少数人会引起肠胃不适。
只要有少量的时间间隔，边喝牛奶边喝果汁，或边吃水果，对大多数人来说都没有问题，还会让营养更均衡。
错误八
用牛奶送药
用牛奶服药，牛奶中的钙与镁等矿物质离子会与药物发生化学反应，容易使药物表面形成覆盖膜，这不仅降低了药效，还可能对身体造成危害。服药前后各1~2小时内也最好不喝奶。▲（生命时报）
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