吸引创新人才世界第一 有新加坡人不满

新加坡在最近的一项调查中，超越美国硅谷，成为世界最吸引初创企业人才的城市。消息引发很多人的关注。但新加坡一名读者却投书报纸，对新加坡能吸引那么多初创公司人才，表达不满。
新加坡海峡时报刊登的这封读者来信指出，新加坡之所以能在这项评比中赢得第一，其中一个重要原因就是政府对初创公司慷慨拨出的津贴。
他说，过去几年，政府拨出巨额资金，才使得新加坡成为初创公司的选择地。
这位读者说，他和一些初创公司合作发现，绝大多数初创公司都很小，不到10名员工，其中大部分都是外国人，包括创办人。
这意味着，这些公司聘请很少的员工，即使聘请，他们为了降低成本，聘请的是非新加坡人的软件工程师。
由于政府投资在这些初创公司，因此政府就减少投资那些能够为新加坡人制造更多就业的领域。
这位读者认为，很难保证，这些初创公司成为大公司后，还会继续在新加坡运营，或者聘请更多新加坡人。
他质疑政府的这些投入，是否会给新加坡人带来好处。
他希望能采取措施，评估这些津贴的有效性。
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