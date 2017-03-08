工业物联网云平台竞争激烈，通用电气和西门子重塑制造业
工业巨头之间正在酝酿一场大战，就像安卓系统与iOS系统的对抗在制造业中的翻版。
德国西门子股份有限公司及其规模更大的竞争对手美国通用电气公司，都在开发具有决定性意义的工业“物联网”云平台，二者将一决雌雄。
这一技术领域不但有望成为工业自动化的支柱，还可能提供从零部件库存到产品采购很久后的损耗情况等海量数据，而现在的问题是谁能够创造并主导这些技术。
通用电气、西门子以及其他许多公司希望创造出连接价值链各阶段——从设计到生产再到维护——的数字平台，通过允许不同规模的公司使用这种平台来重塑制造业。
通用电气首席数字官鲁威廉说，工业物联网“涉及端对端的数据连接和使用”。
使用新一代内置传感器的公司正设法通过数字化方式与工业设备以及机器人、涡轮机、泵、无人机等产品进行对话。制造商能够利用这些传感器收集数据并发送指令。
IHS技术咨询公司研究主管杰纳莉•豪厄尔说：“人们还在试着研究这种技术能给他们的生意带来什么好处。人们对这一理念的看法正在发生变化，但这也是最近才出现的。”
市场与市场咨询公司称，这一市场正在快速发展，3年内其规模可能会突破1500亿美元。为工厂自动化生产设计软硬件的美国初创企业“再思考”机器人技术公司首席执行官吉姆•劳顿说：“很快就能看到来自工业领域的更多价值。”
数字平台能否取得成功取决于其与竞争对手品牌以及专业应用程序进行合作的开放程度，就像智能手机平台一样。西门子首席技术官罗兰•布施说，这些系统需要许多“既相互合作，又相互竞争”的伙伴。
微软公司正是其中的一个。该公司与西门子和通用电气签有协议，允许这两家公司连接其Azure云平台。
西门子和通用电气正在争夺合作伙伴以及医疗卫生和发电等行业的市场份额。通用电气的鲁威廉说，该公司的Predix平台拥有300多个合作伙伴。
西门子已经正式宣布其MindSphere平台拥有6个合作伙伴，并且还有约100个正在洽谈中。布施承认西门子的平台不如竞争对手的开放，但表示该平台很快“就会和其他平台一样开放”。
专家说，通用电气的平台拥有早期优势，因为该平台与其他云平台更加兼容。数十家公司已经在该平台上编写应用程序。一些应用程序能够追踪备件库存，标记低供应量，或在工人遇到危险时自动关掉机器。
杰富瑞投资银行分析师彼得•赖利说，尽管通用电气在平台开放性方面处于领先地位，但西门子在工厂自动化相关领域技高一筹。西门子已对旗下许多工厂进行了自动化改造，并致力于推动其他公司实现自动化。
总部位于美国的工业互联网联盟（通用电气和西门子均为该组织成员）负责人理查德•索利说，通用电气和西门子这对竞争对手在平台设计方面已经领先于其他公司，因此“将占据很大的市场份额”。他说，一家独大的局面不太可能出现，因为各个行业及其需求差别很大。(《华尔街日报网站》)
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