访日游客“爆买”结束，重创日本百货业
日本三越伊势丹总裁大西洋将于月底辞职，但他将留任公司董事。很多百货店将柜台租给专卖店，而作为业界领头羊的三越伊势丹拘泥于老本行百货店业务。随着访日游客“爆买”热潮终结，三越伊势丹面临业绩停滞不前的困境。
越来越多的人在优衣库等廉价服装专卖店购物，百货店面临困境。在这种背景下，三越伊势丹谋求继续加强百货店业务。
其竞争对手公司都大力推进将卖场租赁给专卖店的房地产业务，而大西表示“希望对百货店卖场负责”，推进打造自营卖场。百货店业务在三越伊势丹销售额中所占比例为90%以上，高于高岛屋百货公司（80%以上）。
三越伊势丹一度创下最高利润，经营良好。这背后离不开访日游客“爆买”的支持。但大西表示，不会打造依赖“爆买”模式的百货店。三越伊势丹推出自营品牌鞋类等着力开拓年轻顾客，积极投资旅游和珠宝首饰销售等预计有加乘效应的业务。大西表示：“消费者重视‘消费体验’，我们必须做出相应努力。”
不过，在这些努力没有取得成果的情况下，“爆买”势头开始减弱。去年，以首都圈店铺为中心的销售额大幅减少。消费者的“节约趋势”加重，预计三越伊势丹2016财年（2016年4月至2017年3月）的经营利润约为240亿日元（约合2.1亿美元），比前一年减少30%。
由于形势低迷，去年11月，三越伊势丹将中期目标“经营利润500亿日元”的达成时间由2018年度推迟两年，还透露探讨缩小伊势丹松户店、三越广岛店等4家店面的柜台规模。
三越伊势丹还宣布今年3月关闭三越千叶店、三越多摩中心店。大西表示：“我们一直以来是在保住员工岗位的大前提下进行讨论，但不能任由赤字扩大。”公司内部人士透露，也有声音要求追究责任。
三越伊势丹公司7日召开报酬委员会和董事会会议选择新总裁，自4月起将过渡至新体制。（日本《朝日新闻》）
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