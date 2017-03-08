人脑控制机器人已非梦想
麻省理工学院开发了一款脑机接口装置原型机，使人类观察者能向机器人发出实时纠错信息，在它做错事的时候告诉它纠正错误。
让人们通过思维与机器人凭直觉相互配合的技术在从机器义肢到自动驾驶汽车和医学领域都有着广泛的应用。
麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室主任丹妮拉•鲁斯说：“想象一下吧，无需通过打字输入指令、按按钮甚至说一个字，就能实时告诉机器人进行某项行动。类似这种简化的方式或将改进我们对工厂机器人、无人驾驶汽车甚至其他我们尚未发明出来的科技的管理模式。”
麻省理工学院的原型机利用脑电图帽记录人类大脑活动。其设计是为了处理简单的二选一活动。不过鲁斯教授希望，通过进一步研究，能让人们与更加复杂的机器人进行交互。
脑机接口装置是最热门的科学领域之一。其他实验室的研究开发是为了让残疾人操作机器义肢或让瘫痪程度严重到连眼睛都不能眨的病人拥有沟通能力。
问题在于这些系统一般都需要植入电子元件，如果使用脑电图帽的话，就需要进行大量培训，以便电脑能识别使用者的脑电波。
麻省理工学院的团队与波士顿大学神经系统科学家合作，关注被称为错误电位的大脑信号。当大脑意识到错误时，就会产生这种信号。该团队的机器学习算法能在百分之一秒内检测到观察者脑电波产生的独特神经模式。
鲁斯教授解释称：“当你看着机器人时，你需要做的只是在头脑中认同或不认同它的做法。你无需培训自己以某种特定方式思考。机器适应你，而不是你适应它。”
报道称，这款机器人的名字叫巴克斯特。它识别了12名没有接受培训、之前也没有脑电图扫描经历的志愿者所发出的出错信号。当人类观察者看到巴克斯特打算把一个物体放进错误的盒子时，大脑信号实时指引机器人纠正行为。由于错误电位信号有可能很微弱，如果机器人没有纠正的话，其系统还能感知更强烈的“二次误差”大脑信号。
鲁斯教授说：“想想如果它能读懂我们的思想将带来怎样的可能性吧！”她认为，该发明能带来“机器人无所不在”的时代。这项科技能让自动驾驶汽车的乘客成为真正的“后座驾驶员”（不断告诉司机如何开车的乘客）。
未参加该项目的德国弗赖堡大学计算机科学教授沃尔弗拉姆•布加德认为：“这项工作让我们离开发大脑控制机器人和假肢的有效工具又近了一步。由于将人类语言转为对机器人来说有意义的信号非常困难，这个领域的工作将对未来人类与机器人合作带来深远影响。”
麻省理工学院团队的成果将在5月于新加坡举行的西班牙战略研究所机器人与自动化国际会议上展示。(英国《金融时报》网站)
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