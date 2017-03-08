（详讯）朝鲜称导弹演练打击驻日美军基地 美日韩： “后果很可怕”
【朝中社平壤3月7日报道】朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长、人民军最高司令官金正恩现场指导朝鲜人民军战略军火星炮兵部队进行弹道火箭发射训练。
肩负有事时打击美国侵略军驻日本基地任务的朝鲜人民军战略军多支火星炮兵部队前来参训。
金正恩察看弹道火箭发射场，了解火力打击训练准备情况，并登上观察哨听取发射计划后，下令开始训练。他一再高度评价火星炮兵们成功进行此次弹道火箭同时发射训练，表示用朝鲜式弹道火箭和主体火力打击战法武装的朝鲜人民军战略军拥有最精锐的战斗力，是朝鲜党和国家、军队和人民的骄傲。
金正恩提出了以实战化、科学化、现代化作为根本，进一步完善主体火箭打击战法，连续开发并从质和量两方面强化朝鲜式的超精密化、智能化火箭的任务。
金正恩命令朝鲜人民军战略军顺应随时都有可能爆发实战的严峻形势的要求，保持高度的动员状态，做好万全的机动准备、阵地准备、技术准备和打击准备，以便一接到党中央的命令，立刻发射歼敌的火箭。
【法新社3月7日报道】朝鲜官方通讯社朝中社称，6日向日本方向发射4枚弹道导弹，是必要时对驻日美军基地进行打击的演练。
朝中社称，金正恩亲自监督了导弹发射，目标是训练“在有事时打击美国侵略军驻日本基地”。其中三枚导弹落入了日本海。
安理会的决议禁止朝鲜使用弹道导弹技术。联合国的制裁措施没能阻止平壤拥有核武的努力。
朝鲜6日的导弹发射，是对韩国和美国上周开始的年度军演的回应。朝中社称，金正恩要求军队对“随时都有可能爆发实战的严峻形势”做好准备。
【俄新社3月7日报道】朝鲜最高领导人金正恩6日在指挥演练打击美国驻日军事基地的导弹试射时，命令朝鲜人民军战略军做好随时采取军事行动的准备。
参加本次导弹演习的是火星战略力量。据朝中社报道，金正恩观摩了演习，命令朝鲜人民军战略军在随时可能开战的危险局势下，要保持高度战备状态，只要党中央一声令下，就要到位对敌人实施打击。
报道称，导弹从朝鲜西北部沿岸的东仓里发射，越过朝鲜领土，落入日本海，飞行距离1000公里。朝鲜本次导弹试射恰逢美韩在韩国举行大规模军演。
【美联社3月7日报道】朝鲜6日警告称，美韩军演是“最明目张胆的核战争演习”，该军演正在把朝鲜半岛和东北亚推入“核灾难”。
朝鲜常驻联合国代表慈成南致函联合国安理会称，美国当前动用核动力航母、核潜艇、战略核轰炸机和隐形战机参与于1日开始的联合军演。
慈成南在提到上述军演时警告说：“军演可能变成一场真正的战争。其结果是，朝鲜半岛局势当前再次濒临核战争的边缘。”
在致函安理会的几小时前，朝鲜发射了四枚弹道导弹，此举显然旨在回应美韩军演。
美日韩警告朝鲜“后果很可怕”
【美联社3月7日报道】白宫谴责了朝鲜最新的导弹试射，并警告说朝鲜此举会招致“非常可怕的后果”。
白宫表示，美国总统特朗普6日分别与日本首相安倍晋三和韩国代总统黄教安通电话，讨论朝鲜的这次试射。特朗普强调，“面对朝鲜的严重挑衅”，美国对盟友的“承诺牢不可破”。
特朗普强调，美国政府将采取措施，“动用美国的一切军事能力来威慑和防御朝鲜的弹道导弹”。三位领导人同意，将继续共同努力向朝鲜表明，朝方的“挑衅和威胁行动将招致非常可怕的后果”。
【路透社3月7日报道】日本首相安倍晋三7日告诉记者，美国总统特朗普在与他通电话讨论朝鲜这次导弹发射事件时说，“美国百分之百与日本站在一起”。
安倍还说，两位领导人一致认为朝鲜的最新动作显然违反联合国安理会决议，是对地区和国际安全的挑战。
安倍在其官邸称：“特朗普总统告诉我，他想要我们百分之百地信任他和美国。”
【韩联社首尔3月7日电】韩国代总统黄教安应约同美国总统特朗普通话，就朝鲜6日试射弹道导弹一事进行深入讨论。双方就半岛局势、朝鲜核与导弹威胁及应对方案等深入交换了意见。
据悉，特朗普率先提出了通电话的请求。据分析，特朗普之所以着急通电话，是为了进一步韩美领导人在朝核问题上的政策合作，向朝鲜发出强烈警告。
【美军新闻处网站3月6日报道】五角大楼发言人、海军上校杰夫•戴维斯当日早晨告诉记者，国防部官员6日检测并追踪到朝鲜的多次导弹发射。
戴维斯说，美国将和盟国站在一起“共同面对这一严峻威胁并采取措施加强我们防御朝鲜弹道导弹的能力，比如在韩国部署‘萨德’反导系统，这将很快发生而且切实可行”。
【日本《每日新闻》3月7日报道】北朝鲜6日再次发射弹道导弹。其主要目的是将美国拉回谈判桌。然而，美方正在重新审视北朝鲜政策，局势发展未必如金正恩设想的那样展开。
美国国务院代理发言人乌克•托纳6日发表声明称，“美国准备动用一切能力应对日益增大的威胁”，强烈谴责了发射弹道导弹的北朝鲜。
据美国主要媒体报道，美国国家安全事务副助理麦克法兰下令研究对北朝鲜政策。研究内容很广泛，包括从军事攻击到承认北朝鲜拥核国家身份。
而日本则对北朝鲜几乎同时发射4枚弹道导弹的能力加强了警惕。因为日本从技术上很难击落同时发射的所有弹道导弹。日本政府内部原来越多的人要求部署多重防御系统。
【俄罗斯《观点报》网站3月5日报道】有消息称，白宫正在制订针对朝鲜的军事行动计划。看样子特朗普的立场明显变化，他此前曾承诺在自己执政时期美国不会卷入新的军事冒险。
未具名的白宫高官1日对记者称，特朗普将朝鲜称作国家“最大的直接威胁”。白宫正在反思美国对朝战略，而且华盛顿已与盟友（特别是日本）讨论了可能的军事方案。
国际密切关注半岛局势
【法新社联合国3月6日电】联合国6日谴责朝鲜最新的弹道导弹发射活动，并敦促平壤避免进一步的挑衅行为。
联合国秘书长副发言人法尔汉哈克说：“我们谴责朝鲜持续违反安理会决议的行为，包括最新的弹道导弹发射活动。”他还说：“朝鲜领导人应该避免进一步挑衅行为，重新全面遵守其国际业务。”
【德新社纽约3月6日报道】联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯6日谴责朝鲜发射弹道导弹的行为。古特雷斯发言人在一份声明中说：“此类行为违反了安理会决议，严重破坏了地区和平与稳定。”
与此同时，美国和日本联合请求安理会就朝鲜发射弹道导弹召开紧急会议。美国常驻联合国代表尼基•黑利的发言人乔纳森•瓦赫特6日说，举行会议的时间还没有确定。
【英国《卫报》网站3月6报道】朝鲜6日发射4枚弹道导弹，国际社会对此表示震惊，并纷纷对朝鲜给予指责。
英国外交大臣鲍里斯•约翰逊呼吁平壤停止挑衅行为。约翰逊说，朝鲜的发射行为违反了联合国安理会多项决议，还危及国际和平与安全。他说：“朝鲜应重新与国际社会接触，并采取可信的切实措施，将本国民众福祉放在第一位，而不是把非法推行核及弹道导弹计划作为工作重点。”
欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡•莫盖里尼说，发射导弹一事表明朝鲜对联合国多项决议“置若罔闻”。克里姆林宫发言人德米特里•佩斯科夫说，俄罗斯对局势感到“极为忧虑”。法国外交部称：“我们要求朝鲜立即履行国际义务，并确保以彻底、可核实且不可逆转的方式废除该国核及导弹计划。”
【俄新社莫斯科3月6日报道】俄罗斯外交部6日就朝鲜再次发射导弹表态，呼吁各方保持克制，思考紧张局势进一步升级带来的后果。
俄外交部指出，莫斯科“密切关注朝鲜半岛局势的发展，近期，朝鲜3月6日再次发射导弹和美韩军演练进攻朝鲜的大规模军事演习，都令半岛局势更加紧张。而加大努力寻找政治外交途径解决朝鲜半岛的一系列问题是摆脱当前局面的出路。”
【俄罗斯《独立报》3月7日报道】朝鲜向日本发射4枚导弹，发动机的轰鸣在一些国家的首都引起反响。首尔呼吁美国加快在韩国部署反导弹系统，日本也希望获得这种系统。特朗普顾问向总统提供了几种方案，包括打击导弹发射平台、让美国核力量重返韩国等。不过，北京和莫斯科呼吁平壤、华盛顿和首尔保持克制。
平壤直接将发射导弹与美韩正在举行的大型军演联系在一起。远东的矛盾之结正在拉紧张。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示：“我们呼吁各方保持克制，俄将与相关国家交换意见。”
俄科学院远东研究所朝鲜研究中心主任研究员康斯坦丁•阿斯莫洛夫指出：“发射导弹当然无助于改善半岛局势。另外一方面，有必要谈谈演练对朝实施先发制人打击的美韩演习。这比发射导弹好在哪里？”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost