“维基揭秘”：美中情局入侵智能设备 三星电视可变窃听器
北京3月8日电，“维基揭秘”网站7日发布了近9000份据称属于美国中央情报局的机密文件，显示中情局拥有强大的黑客攻击能力，秘密侵入了手机､电脑乃至智能电视等众多智能设备。
“维基揭秘”当天在一份声明中说，这些文件从位于美国弗吉尼亚州的中情局网络情报中心“一个孤立､高度安全的网络中”获取，它们展现了“中情局整体的黑客能力”。但最近中情局对“它黑客武器库中的大部分(工具)失去控制”，这些工具“似乎正在前美国政府的黑客与承包商中未被授权地传播”，其中一人将这些资料交给了“维基揭秘”。
按声明的描述，这些机密文件介绍了“中情局全球秘密黑客计划的规模和方向”､恶意代码库以及数十个被称为“零日”､可侵入大量流行IT产品的“武器化”黑客工具。这些产品包括苹果iPhone､谷歌的安卓系统､微软的视窗操作系统甚至三星智能电视等，其中三星电视被攻击后变为可用以录音的窃听器。
“维基揭秘”援引2014年6月一份文件解释说，入侵三星电视的黑客程序是中情局与英国情报机构共同开发的，代号为“哭泣的天使”，具体方法是让电视呈现“假关机”状态，用户误以为电视已关机，但事实上转为录音模式，而录音通过互联网上传到一个秘密的中情局服务器上。
“维基揭秘”还披露，中情局试图侵入小汽车与卡车的控制系统，具体目的不清楚，但可能可使中情局执行“几乎不可觉察的暗杀”行动;中情局还开发了多个可远程控制智能手机的黑客软件，能绕过加密程序获取微博､WhatsApp等手机社交软件的通信内容;中情局能对付多数常见杀毒软件;中情局拥有一个黑客软件图书馆，其中的软件“偷自”俄罗斯和其他一些国家，从而在攻击时留下“假指纹”，误导调查人员;美国驻德国法兰克福领事馆也是中情局的一个秘密黑客基地，等等。
截至2016年年底，中情局网络情报中心拥有超过5000名员工，总计设计了超过1000个木马､病毒和其他“武器化”恶意代码。“事实上，中情局组建了它自己的､更不用负责任的‘国家情报局’，”“维基揭秘”的声明写道。
“维基揭秘”说，目前它所披露的文件没有包含中情局使用网络武器的具体内容。文件提供者公众讨论中情局的黑客能力是否已经超过他们所获得的授权。
中情局一名发言人说，该局不会对“维基揭秘”披露的文件的真实性与内容作评论。但美国媒体援引一些前任与现任美国官员的话说，文件看上去像是真实的。
2013年，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登向媒体披露美国政府大规模监听互联网，引起国际社会愤怒。7日，斯诺登在社交媒体推特上说，这些文件显示“美国政府在美国产品中开发出漏洞，然后有意留着这些漏洞。(这些做法)不计后果，让人无言!”(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost