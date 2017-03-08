哪些国家和地区最支持女性创业？新加坡居首
（香港8日讯）万事达卡就趁住一年一度的“三八”国际妇女节，首次发表Mastercard女性创业家指数报告，综合不同国家或地区的女性晋升机会、获取知识同金融服务机会等的因素，探讨全球那个地方最有利造就女性创业家。
香港的“具备支持女性创业的营商环境”方面得分相当高，有82.2分，是54个国家或地区之中排名第三，而第一位同第二位分别是新加坡同纽西兰，分别得83.3分及82.6分，头三甲得分相近；不过，如果探讨晋升机会同营商便利程度等等的因素，整体得分最高的头三位国家分别系纽西兰、加拿大和美国。
十大支持女性创业家地区：
1.新加坡（得分：83.3）
2.新西兰（得分：82.6）
3.香港（得分：82.2）
4.丹麦（得分：82.1）
5.瑞典（得分：81.9）
6.瑞士（得分：81.7）
7.加拿大（得分：81.2）
8.爱尔兰（得分：79.5）
9.澳洲（得分：79.4）
10.英国（得分：78.5）
当然大家以为经济体愈成熟、愈支持女性创业，就愈多女性创业家。根据报告显示，最多女老板的十大国家之中，其中4个是属于高收入经济体。虽然香港的支持女性创业方面得分排第三，但只有22.9%的老板是女性；低收入经济体乌干达竟然有最多女老板，占该地区整体34.8%。报告就没有很特别解释原因，可能低收入的国家，大部份女性都要摆档帮补家计。（香港明报）
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