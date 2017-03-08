女性健康不健康，看月经颜色便知晓
1.粉红色经血。正常情况下，经血呈明亮玫瑰红色。纽约功能医学专家玛格丽特•罗梅罗表示，如果经血呈粉红色，且经量少于以往，很可能说明女性雌激素水平低。研究表明，过度运动会导致女性雌激素水平降低，进而干扰正常的月经，甚至造成停经。其他原因还包括营养不良、多囊卵巢综合征、围绝经期影响等。
2.浅淡色经血。常是缺铁性贫血所致。纽约西奈山医学院妇产科教授阿丽莎•德威克表示，女性经血色淡发白、比较稀薄是严重贫血的表现之一。在观察两三个月经周期后，如果上述状况依然存在，应该去做检查。不过月经量大也可导致女性体内缺铁。2014年一项芬兰研究通过对236名月经量大的妇女进行分析，发现缺铁的女性占27%，严重贫血的占到60%。
3.深褐色经血。很可能是脱落的子宫内膜连同经血一起排出体外。出现这种情况不必惊慌，多是正常现象。德威克说:“脱落的子宫内膜氧化时间长，这也是为什么看起来是褐色甚至黑色。”
4.经血黏稠呈果酱色并带血块。这或许表明女性体内孕酮水平低、雌激素水平高。德威克说，尽管有时经血中带血块是正常的，但如果血块较大，则表明激素失衡情况严重。罗梅罗建议减少奶制品、大豆以及糖分的摄入。另外子宫肌瘤也可能是“元凶”，应该做个B超检查。
5.红灰相间经血。出现这种情况可能反映体内有感染，比如得了性病。德威克说，如果感染了性病，还会有异味，应该立即就诊。另外，孕期先兆流产，也会在经血中发现灰色块状组织，出现这种情况应该立即就医。
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