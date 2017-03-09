中国就“萨德”问题警告美韩，反制措施或将升级
随着“萨德”在韩国加速部署，中俄反对态度坚决，反制措施或升级。
“萨德”最早下月运行
【韩联社3月8日报道】一位军方官员8日称，功能强大的X波段雷达将于本月交付，该雷达是正在韩国部署的美国先进导弹防御系统的核心部分。
报道称，“萨德”系统的两个导弹发射架及其他部分装备6日晚间运抵位于首尔以南70公里的乌山空军基地。
这位匿名官员说：“‘萨德’的雷达系统将在本月内交付，以进行操作测试。”剩余部件将在未来几个月逐步交付，并从这座美国空军基地转运至东南部农业郡星州，星州郡位于首尔以南约300公里处。
另一位官员7日表示，部署工作将在一两个月内完成，系统最早可于4月运行。
一套“萨德”系统有6个车载发射架、48枚拦截导弹（每个发射架配备8枚拦截导弹）、一套火控通信系统和一部AN/TPY-2雷达。
【美国之音电台网站3月8日报道】题：美国促中国打消对“萨德”入韩担忧
美国国务院7日表示，萨德入韩的目的是防御朝鲜的军事威胁。美国还表示，将继续寻找应对朝鲜核问题除制裁之外的其他选项。
国务院代理发言人马克·托纳7日在例行记者会上再次强调“萨德”反导弹系统的目的是防御朝鲜。
托纳说：“我们在与中国的对话和讨论中明确表示，部署“萨德”的决定是自我防御措施。”
【韩联社首尔3月7日电】韩国外交部发言人赵俊赫7日在例行记者会上表示，政府将加大对中国反制“萨德”措施的监控力度，力争将中方相关措施给韩企带来的损失降到最低。
赵军赫指出，政府有关部门正在进行合作，探讨中方采取措施是否违反世界贸易组织规定、韩中自由贸易协定等国际规则，并将根据国家相关法规采取适当的应对措施。
韩国政府和自由韩国党当天开会决定，将积极探讨就中国采取反制“萨德”入韩措施向WTO提起诉讼。
中国反对态度坚决
【俄罗斯卫星网3月8日报道】中国外交部部长王毅8日在十二届全国人大五次会议记者会上表示“萨德”危害中国战略安全。
王毅表示，目前影响中韩关系的最大问题，就是美韩执意要在韩国部署充满争议的“萨德”反导系统。
报道称，中方从一开始就坚决反对。“萨德”反导系统的监测预警范围远远超出了半岛，它危害中国战略安全的企图已经是路人皆知。
王毅强调，引进“萨德”显然是一个错误的选择，很可能使韩国陷入更加不安全的境地。所以中方奉劝韩国国内某些势力不要再一意孤行，否则结果只能是损人又害己。中方敦促韩方悬崖勒马、中止部署，不要在错误的道路上越走越远。
【美国《华盛顿邮报》网站3月7日报道】中国7日就韩美两国部署美国反导弹系统的“后果”发出警告，称其加剧了地区紧张局势。
中国外交部发言人耿爽7日就此说，“由此产生的一切后果由美韩承担”。自特朗普就职以来，中国官员一直对中美关系采取谨慎态度。因此，耿爽的言论令人有些意外。这标志着中国突然转变对美国新总统基本谨慎的态度。当美中在特朗普就任寻求共同点之际，此次冲突可能导致中美关系进一步复杂化。
【美国《华盛顿邮报》网站3月7日报道】许多专家认为，中国对“萨德”的愤怒与其说是与导弹有关，还不如说是和该系统所具备的强大雷达实力有关。这些雷达可以用来追踪中国的导弹系统，有可能让美国在未来与中国发生冲突时取得重大优势。
报道援引中方分析人士的分析指出，“萨德”本身所发挥的防范朝鲜导弹的作用有限，因为它无法对付不在高空飞行的短程导弹和炮弹，雷达或许才是部署该系统的真正原因。
反制措施或将升级
【德国《焦点》周刊网站3月7日报道】韩国政府同意部署“萨德”反导系统也冒着很大的风险，其与最大贸易伙伴中国的关系可能会明显恶化。现在韩国已经抱怨中国采取的限制贸易措施。因为可能给对华和对俄关系带来问题，所以部署该系统在韩国国内也不是没有争议。
报道称，中国认为部署该系统是美国大规模遏制中国战略的一部分，中国还担心美韩与朝鲜的关系继续恶化且东亚会出现军备竞赛，该系统也进一步刺激了中美间多层次的复杂关系。
【美国《华盛顿邮报》网站3月7日报道】中国政府会如何报复“萨德”，报道称，中国的反应似乎是要在经济上损害韩国的利益。中国已经对在华运营的韩国企业实施了限制措施，其中包括关闭韩国大企业乐天集团的部分店面，因为它将自己的一块高尔夫球场拿出来部署“萨德”。
报道称，预计中国还会采取更多举措。中国的旅行社正在停止赴韩游业务，中国国内要求抵制韩国商品，取消韩星来华演出的呼声日益高涨，这些做法会带来巨大影响。
【俄罗斯今日经济通讯社网站3月7日报道】，军事专家阿列克谢·列昂科夫表示，俄罗斯和中国坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统，美国的这一举动将迫使中俄采取必要措施来保护自己的利益，直至先发制人地“秀肌肉”。
他说：“俄罗斯近期将在边境部署自己的反导系统，很可能是‘伊斯坎德尔’系统。中国不仅将重新部署类似系统，还会调来岸基导弹系统和部队。”
列昂科夫指出：“北京的反应会极其强烈。俄军舰则将在不侵犯边界的情况下更频繁地巡逻，地区紧张局势必将加剧。同时，中国的经济制裁将持续并可能升级。”
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