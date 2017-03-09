菲律宾外长因国籍问题遭解职
【法新社马尼拉3月8日电】菲律宾国会下设的任命委员会8日决定，因亚赛就自己美国国籍问题说谎后，他于8日被解职。
菲律宾国会议员在多轮听证会后，一致投票否决了对亚赛担任外长职务的任命，这一做法极为罕见。亚赛曾在听证会上承认自己对议员们造成了误导。
这一决定被宣布后，议员拉克松告诉记者：“他没有说真话。面对质疑，他并不坦率，仅对听证会的部分问题作出了回答。”
菲律宾总统杜特尔特在去年6月30日上任时，任命其大学室友亚赛担任外长一职。
在菲律宾国会任命委员会作出裁定后，杜特尔特发言人发表声明，证实亚赛将不再任职，并称总统将宣布一位代理外长。
亚赛在上月举行的首轮听证会上称从未加入美国国籍。
周三亚赛再次面对任命委员会，并围绕一份有关他1986年获得美国国籍的文件受到委员会的盘问。
这份文件还显示，亚赛在任命为外长前几天，曾在美国驻菲大使馆办理手续，正式放弃美国公民身份。
亚赛坚称自己从未就自己的国籍问题撒谎，但对“无意中误导”任命委员会表示道歉。
鉴于杜特尔特总统经常发言长篇反美演说，亚赛被曝光拥有美国国籍一事显得极具讽刺意味。
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