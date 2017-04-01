日本“准航母”力量令邻国不安：唤起东亚沉痛记忆：美媒

美国战略之页网站3月29日报道称，今年3月22日，日本第二艘排水量达2.7万吨、看上去就像航空母舰的出云级“驱逐舰”（“加贺”号，DDH 184）正式服役。它的外形实际上像直升机平台登陆舰（LPH），一种在20世纪50年代首次面世的两栖作战舰种。日本第一艘出云级军舰在2012年下水时，外界就注意到了这一点。出云级可搭载多达28架军机，装备两门20毫米“密集阵”舰炮和16枚ESSM反导导弹。
直升机登陆平台舰没有（或只有少量）登陆船，但可运载上千或更多士兵，借助其搭载的数十架直升机实现登陆。美国的第一艘直升机登陆平台舰（“硫黄岛”号）在1961年服役，排水量为1.84万吨，可搭载2000名士兵和25架直升机。出云级问世前，还有几个国家拥有直升机登陆舰，巴西和韩国至今仍有部分在役。美国最后一批直升机登陆舰在20世纪90年代退役，但目前仍有十几艘功能类似的军舰，能同时搭载登陆船和直升机。少数其他几个国家拥有小型的直升机运输舰，大部分时候用于运输直升机以及搭载少量士兵。
出云级是史上入役的最大型的直升机登陆舰。其与以前的直升机登陆舰主要有两个不同之处：一是运载的士兵数量减少，二是引擎动力更强大（航行时速能够达到54公里，接近驱逐舰的水平）。出云级有相当大的运货空间，可向灾区快速运送救灾物资。显然有些运货空间可以改装成容纳部队、救灾人员或者获救灾民的空间。令人意外的是，出云级军舰上的医疗设施要比同等大小的其他军舰丰富。
（对中国人而言）更令人担心的是出云级可搭载F-35B隐形战斗机，不过日本尚未提出购买这款飞机。中国人还对最新这艘“驱逐舰”的命名感到不快。1937年日军侵犯上海时，当时领导日军海上行动的就是一艘名为“出云”号的巡洋舰。
出云级代表了一个趋势。2009年，日本第二艘日向级“直升机平台登陆舰”下水，第一艘同级所谓的“直升机驱逐舰”在当年早些时候正式服役。
日向级军舰长197米，排水量为1.8万吨，飞行甲板可起降11架直升机。尽管日本称其为驱逐舰，但其看上去很像航母。日向级的主要使命是反潜作战，但同时也让日本自1945年以来首次真正具备了军事投送能力。当时日向级也是日本自二战以来建造的最大军舰。日本二战后的宪法禁止拥有航母，这是日向级军舰被称为驱逐舰的主要原因。此外就是希望不会引起邻国紧张。东亚国家仍对日本上一次拥有大量航母时的所作所为有着沉痛记忆。
与此同时，越来越多的日本人呼吁修宪，不仅是为了这些外形奇特的驱逐舰可以更加准确地被命名，而且当中国的威胁越来越大时，还便于发展核武器。修宪后日本可能出口武器，这对经济也有帮助，这也是日本人要修宪的原因之一。
与出云级不同，日向级驱逐舰装备强大的武器系统。日向级驱逐舰装备16个Mk41垂直发射系统单元，可发射防空和反舰导弹。舰上还有两门20毫米“密集阵”反导舰炮和装载16枚ESSM反导导弹的发射台。此外，还有两组三联装324毫米鱼雷发射系统，用于反潜作战。日向级驱逐舰搭载370名船员，最高时速约为60公里。
日本原计划建造第三艘日向级驱逐舰，但后来被取消，因为日本决定推动建造更大型的出云级直升机航母。出云级与日向级十分相似（只不过要稍大一些）。出云级的升降梯设备十分强大，足以进行F-35B战斗机或MV-22“鱼鹰”倾转旋翼运输机在机库和飞行甲板之间的运送。
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