特朗普连下两道贸易急令！白宫：并非针对中国

美国时间3月31日， 美国总统特朗普将签署两份总统令，一份政令要求有关部门查明美国出现巨额贸易逆差的原因，并在90天内汇报总统，另一份政令则计划向对象国的“不公平贸易”征收制裁性关税。两份总统令直接涉及美国的对外贸易逆差问题。同日，美国贸易代表办公室还发布了年度贸易壁垒报告，报告中列出的贸易壁垒清单涉及63个国家。该报告批评中国的产能过剩和大量出口，扭曲了全球市场。这一连串举措引发欧亚多国关注，尤其是中美贸易的未来走向成为焦点。对此，白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗特别强调称，“让我们不要把它变成一个关于中国的新闻”。
美联社31日报道称，特朗普当天签署两个行政命令，旨在确定、打击导致该国巨额贸易逆差的外国“贸易滥用”行为。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，其中一个命令将要求商务部和美国贸易代表办公室评估美国贸易逆差的成因，更严格执行反倾销法律，防止外国企业以不公平价格在美国销售商品。美国商务部长罗斯透露，日本、德国、墨西哥、印度、法国、瑞士、中国大陆及中国台湾等16个国家和地区将可能出现在这份“贸易滥用”名单上。
法国国际广播电台称，这一政令并不意味着美国就会针对这些国家采取报复等行动。在一些领域里，这只是意味着某些国家的某些产品质量更好，比美国产品更具有竞争力。CNN的报道称，特朗普签署的另一个命令是旨在完善经济处罚，结束美国向许多外国进口商品课征双反税时出现的拒绝支付和支付额不足情况。
值得注意的是，周四晚间发布上述消息时，白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗和商务部长罗斯都坚称，新行政命令将解决美国与中国的贸易赤字问题，但不针对中国。纳瓦罗在白宫记者会上说，“让我们不要把它变成一个关于中国的新闻”。
同在31日，美国贸易代表办公室发布一份年度贸易壁垒报告。路透社称，该报告批评中国政府的工业政策以及对钢铁和铝产业的金融支持导致产能过剩和大量产品出口，扭曲了国际市场，并损害了竞争性公司的利益，虽然中国已经开始采取措施遏制钢铁产能过剩，但这远远不够。
另据《今日美国》30日报道，特朗普不会在即将签署的行政令中将中国定为“汇率操纵国”。罗斯也在白宫记者会上说，政府关注的是汇率偏差而非货币操纵。
针对美国这一系列举措，日本共同社31日分析认为，中国和日本是美国当前贸易逆差最大的两个国家，其中中国占据了美国对外贸易逆差的将近一半。美国将会向中日两大贸易逆差来源国“下手”，施压中日做出让步。近期的外交日程表明，美国可能在贸易问题上加强力度。
“德国之声”称，特朗普曾多次指责中国进行不公平贸易的做法，威胁要提高中国商品的进口关税，并称中国是“货币操纵国”。但现在，华盛顿正积极寻求北京的帮助，在朝鲜核问题上施压平壤。路透社则称，中美双方已经展开一连串显然旨在修补关系的会议及对话。
英国《金融时报》认为，正确解析中美贸易现状，并力求逐步缩小美方逆差的正确途径是从贸易结构着手，从产业合作着手。如果陷入并无根据的逆差-汇率-汇率操纵误区，只会耽误时间，带来不必要的麻烦和损失，而不会有任何积极效果。
美国卡内基国际和平基金会副会长包道格对《环球时报》表示，中美之间有很多经济和贸易议题可以商谈，包括市场准入、技术转让等，“但我不会期待两国马上达成一整套的成果，中美可以设定一个时间表，在未来达成协议”。
3月31日，在中国外交部举行的中外媒体吹风会上，中国外交部副部长郑泽光也就中美经贸问题做出回应。他说中美经贸关系给两国人民带来了看得见、摸得着的巨大利益，本质上是互利共赢的。他表示，中美贸易不平衡也是客观事实，但这主要是全球产业布局、国际分工以及中美经济结构的不同、发展阶段的不同引起的，要全面客观地分析和看待。他解释说，中国对美国的贸易是顺差，但对世界一些国家和地区的贸易却是逆差。在中美双边贸易中，中方在货物贸易上是顺差，但在服务贸易方面，对美国来讲，我们是逆差。中方并不刻意追求贸易顺差，我们也无意通过货币竞争性贬值来刺激出口，这不是我们的政策。
对于中美贸易问题，中国外交部发言人陆慷31日也表示，关于中美经贸合作，我们已经多次强调，中美经贸合作的本质是互利双赢的。对于中美经贸关系中存在的一些问题，双方应当在相互尊重、平等互利的基础上寻找妥善的解决办法，以维护中美经贸关系持续健康稳定向前发展。过去，中美经贸合作给两国和两国人民带来了实实在在的好处，今后也还会给两国和两国人民带来更多实实在在的利益。 （环球时报）
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