美国有个中国文学宝库：想了解中国须先了解唐代

美媒称，在1971年的时候，埃林·艾德（中文名艾龙）还是一名年轻有为的研究中国诗歌的学者，正在撰写哲学博士学位论文，并在伊利诺伊大学任教。不久后，他收到了一封信从而启动了要么创造一项奇迹，要么犯下一件蠢行的过程：在佛罗里达海湾岸边的鳄鱼池塘边，在松萝凤梨丛旁建设一座庞大的中国文学图书馆。
据美国《纽约时报》网站4月8日报道，这座新近开放的图书馆是一个人单独的憧憬，即把一丝学术风气带到这个由海滩、酒吧和小区构成的寂静地区。艾德没有聘用行家和代理商收购有名的藏品，而是基本上独自工作。对于他所追求的爱好，直到他去世后五年，邻居们才有所了解。
在一些方面，主要起作用的因素还是这座房子本身。艾德的外祖父于1935年将其买下，并把女儿和女婿从芝加哥叫来照顾他。这一年，艾德在那里出生，后来却离开此地，就读于哈佛大学，在海军陆战队服役，到台湾留学，并孜孜不倦地度过了研究中国的一生。
但是，他无法逃避这座房子的吸引力。1968年，他的父母继承了这片土地，但发现这里难以维护和管理，因为里面草木丛生，建筑破败不堪，还生长着外祖父买下的稀有树木。
1972年，轮到艾德的父母把自己的孩子召到萨拉索塔帮忙了。他们给艾德写信，要他回家。艾德从学术界告假两年，以为他能够整理好这处宅邸，帮父母修建一处安度退休生活的房子，然后回归学术世界。
但在这里要做的工作远超他的预期。他父母的身体状况变得很差，他的父亲于1978年去世，五年后他的母亲也离开了人世。那时，这名曾经年轻的学者已经48岁了，对于重新开始学术生涯来说已经年纪太大了。因此，他拿定主意，要把汉学研究带到萨拉索塔。
他当时已经是一个如饥似渴的收藏家，购买了完整的一套套学术杂志和图书。他专门研究中国最著名的诗人李白。中国的唐代成了他关注的焦点。他收集了7.5万部著作，包括5万本中文书籍。这是世界上最大的私人中文图书馆之一，规模超过许多名牌大学的中文书籍收藏。
2005年以后，他的身体每况愈下。2011年，他频频罹患中风，视力也不断衰弱。艾德虽能听到图书馆建筑工地的打桩声，却无法亲眼目睹。2012年，在馆舍初具雏形时，他溘然长逝。
佛罗里达大学研究中国文学的专家辛西娅·陈纳德说：“我不喜欢人们把他说成古怪的人。唐代是中国最重要的朝代。你要想了解今天的这个国家，就得了解那个时代。艾德今后或许会被视为一个具有远见的人。”
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