IS煽动追随者开展“金融圣战”

使用一切方法来打击世界各地的“异教徒”已经不够了。“伊斯兰国”组织现在又盯上了他们的钱包，号召对异教徒的财富进行“远征”。这是该组织对追随者发出的最新指令，“独狼”们现在正变身为强盗小偷。
“对异教徒的任何攻击，包括金融攻击，都是圣战。通过打击或者行骗等手段从 异教徒手中夺取的任何财富都是战利品。”一一“伊斯兰国”组织在该组织以英 语、俄语和土耳其语同时发行的宣传性杂志《罗马》的最新一期文章中这样解释。
关于这个圣战新战场的解释占据了该期杂志的4页篇幅，文章以豪车、货车、电子产品商店、戒指和银行卡等照片作为配图，概括内容的标题非常醒目一一“异教徒的财富对你来说是合法的，把它据为己有”。正如“伊斯兰国”组织一贯的做法那样，文章用伊斯兰文献中的“圣训”来为他们的行动正名。
“此前‘伊斯兰国’组织从未以此为借口来煽动盗窃。”恐怖主义研究和圣战活动研究专家韦良·卡恩补充说，“从刚出现到现在，‘伊斯兰国’组织的宣言一直是：不要被物质世界诱惑，只有另一种生活才值得去追求。”
这个新的指令非常契合“伊斯兰国”组织某些追随者此前进行的犯罪活动待征， 他们在欧洲发起袭击或移民到欧洲。一个很好的例子是贾利徳·泽卡尼，他是一名在比利时定居的摩洛哥人，靠简单表演讨生活。在思想极端化后，他成为一名圣战战士，在他的布道宣传中，就鼓励小孩子们以宗教的名义抢劫。
虽然“伊斯兰国”组织的军队至今没有宣传过这种“圣战”,但是“基地”组织在过去十年早就向他们的“独狼”发出这种号声你“抢劫敌人”不仅运允许的，有时候甚至是必须的。卡恩说:“伊斯兰国”组织的这篇文章充满了豪车、奢侈品的配图，副标题也说得很明确：‘如果你没能力杀死他，为什么不抢劫他?’”
这种对偷窃行为黑白颠倒的辩解符合 “伊斯兰国”组织目前愈加萎缩的局势，他们在叙利亚和伊拉克的占领地不断缩小，加上主要收入来源——石油走私、绑架赎金或者掠夺占有地的财离——不断减少， 这些都迫使他们另寻新手段。
策略改变了，但是战争没有变。“伊斯兰国”组织制造的不安全感意味着各国政 府公共支出需增加,或者采取更加严格的管理措施,例如限制移民、难民，实行严格的驱逐政策等。（西班牙《世界报》网站）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost