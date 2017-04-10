激光武器在美军中变成现实：可形成无限火力

法新社4月8日报道称，激光武器已经在科幻作品中扮演了数十年的主角，目前这种武器终于在美国军队中变成现实，尽管它的威力比电影中略差一些。
光剑在《星球大战》系列电影中，是备受绝地武士青睐的武器，不过眼下看来它还是科幻。但是经过数十年的研发，激光武器现在已经问世并且正被部署到军用汽车和飞机上。
波音公司、洛克希德-马丁公司、诺思罗普-格鲁曼公司以及雷神公司等防务巨头，正在为五角大楼研发激光武器的原型。
海军自2014年起，一直在美国军舰“庞塞”号上试验一种功率30千瓦的激光武器。
洛马公司刚刚宣布研发成功一款功率60千瓦的激光武器，它将很快被安装到陆军的一辆卡车上，以进行打击迫击炮弹和小型无人机的操作试验。
该公司国际业务开发负责人吉姆·默多克对记者说，这款武器可以在约500码（1码约合0.9米）开外的地方让光束锁定无人机数秒，然后摧毁它。
但是和电影中不同的是，肉眼看不到激光光束。
通过把光束对准目标，这一技术能让一枚来袭的迫击炮弹内部升温，从而使其在空中爆炸。这是一项了不起的成就，因为迫击炮弹的时速可达每小时数百英里。
这款激光武器同样能穿透一款无人机的外壳，烧毁关键电路，从而令无人机坠毁。
目前，正在测试的激光都大抵威力相同。
战略和预算评估中心高级研究员马克·冈津格认为，激光武器的功率正在迅速增加。
他预计，仅需数年便能研制出功率超过150千瓦的威力更大的原型武器。
这样一种激光能够从侧翼——那里是导弹最脆弱的地方——摧毁导弹。
冈津格说，特种部队希望在2020年对这样一种系统进行测试，试验时将把该系统装在一架专门为地面部队提供支持的AC-130武装运输机上。
他还说，在6到8年后，美军可能会开始使用功率超300千瓦的激光系统。
这种激光能从正面击毁来袭的导弹。最终，现实将一步步赶上科幻。
美军目前也在研究如下可能性，即把激光武器加装在极高高度飞行的无人机上，从而使无人机可以在弹道导弹发射后不久击落它们。
美军将从激光武器中获得的另一个额外好处是，激光似乎能提供永不枯竭的廉价火力。
和需要弹药的常规火炮不同，激光炮只会受到功率的制约。
冈津格认为激光在战斗机上尤其前景光明。
他说：“一架飞机不必返回基地加载更多武器。它可以进行空中加油，然后继续使用几乎无限的火力。”
在激光技术能够整合到战斗机上之前，它的体积必须缩小。
工程师目前在如下领域遇到了限制，即到底可以生成多大功率的便携激光器，以及用何种方式让激光冷却。
洛马公司希望增大其加载在卡车上的激光武器的功率。默多克说：“会有一些工程方面的限制。会有空间不够的问题……那是我们正在应对的挑战。”
但是，业界代表和军方官员说，阻止激光获得广泛作战用途的唯一障碍就是政府拨款。
国会的态度很谨慎。议员们对一个耗资超过50亿美元的旷日持久的项目记忆犹新，该项目对一架波音747飞机进行改装，以使其能够搭载一门按理说能够击落敌方导弹的激光炮。
该项目于2012年取消，因为有关方面担心它可能永远不会有操作可行性。该项目中使用的激光束是由化学品生成的，因此威力不足以击落导弹。
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