叙利亚成美俄外交角力场 特朗普警告采取更多行动

【法新社华盛特顿4月8日电】在美国对叙利亚展开导弹袭击数天后，特朗普总统今天向国会通报了相关情况，同时警告说，“有必要”采取更多行动。
特朗普致信众议院议长保罗·瑞安和参议院临时议长奥林·哈奇，通报了对叙利亚沙伊拉特空军基地展开导弹袭击的具体情况。
特朗普称，美国的情报表明，“该基地的叙利亚军队4月4日对叙利亚西北部伊德利卜省的平民发动了化学武器袭击”。
“我下令展开此次行动，目的是削弱叙利亚军方继续实施化学器袭击的能力，阻止叙利亚政权使用或扩散化学武器，从而促进该地区的稳定，防止该地区目前的人道主义灾难进一步恶化。”
他随后表示，美国“将在必要和合适的时候采取更多的行动，以促进重要的国家利益”。
特朗普说，“依照《战争权力法》”，他给国会写信告知情况。这项1973年出台的法案要求总统向国会通报军事行动。
五角大楼说，导弹的打击自标包括飞机、加固飞机 掩体、油料和后勤仓库、弹药库、反恐系统和雷达。
批评者说，叙空军基地的飞机跑道在导弹袭击后并未受到损坏。特朗普今天通过推特回应说:“一般不轰炸跑道，因为快速修复很容易，而且不贵!
【路透社华盛顿4月8日电】美国常驻联合国代表黑利接受采访时说，她认为叙利亚的政权更迭是特朗普政府在这个被内战摧毁的国家的优先任务之一。
黑利说,打败“伊斯兰国”组织、将伊朗势力赶出叙利亚以及将叙利亚总统巴沙尔赶下台是华盛顿的优先任务。
俄导弹护卫舰开往叙海岸
【英国《独立报》网站4月8日报道】在美国首次对叙利亚巴沙尔政权进行直接打击后，一艘装备巡航导弹的俄罗斯军舰正前往叙利亚海岸。
“格里戈罗维奇海军上将”号护卫舰受命从黑海前往叙利亚的塔尔图斯港,那里有俄罗斯的海军基地。
据媒体报道，“这艘军舰将根据军事形势的变化在该地区采取行动”。报道称，它配有巡航导弹、导弹防御系统、火炮、高射炮和水雷，而且可以停靠直升机。
“格里戈罗维奇海军上将”号曾经参与轰炸被叙利亚反对派控制的跑勒颇。俄罗斯至少有6艘战舰和4 艘供应船在地中海东部，“格里戈罗维奇海军上将”号 是其中之一。
【法国国际广播电台网站4月8日报道】俄罗斯一艘军舰在美军轰炸叙利亚当日驶入地中海。
据美国福克斯电视台报道，俄军黑海舰队的“格里戈罗维奇海军上将号军舰周五穿越博斯普符斯海峡，进入地中海东部海域，朝着两艘发射导弹打击叙利亚的美国海军驱逐舰的方向驶去。这艘俄罗斯军舰上配有先进的“口径”巡航导弹。
俄塔社援引俄方军事渠道消息说,这艘军舰属于俄罗斯的黑海舰队，目前执行的是开往叙利亚塔尔图斯港口的常规航行任务。
蒂勒森访俄面临复杂使命
【法新社莫斯科4月8日报】俄罗斯外长拉夫罗夫今天在电话中对美国国务卿蒂勒森说，美国在“玩恐怖主义游戏”。这是上周美国空袭叙利亚以来，拉夫罗夫 首次与蒂勒森通电话。’
据俄罗斯外交部发表的声明，拉夫罗夫警告蒂勒森说，“一个打击恐怖主义的国家却在玩恐怖主义游戏，对地区和全球安全构成威胁”。
拉夫罗夫还重申了俄罗斯的立场，即指控叙利亚政权上周对汉谢洪镇使用化学武器“与事实不符”。
【美国之音电台网站4月9曰报道】在美国针对叙利亚政府使用化学武器杀害平民而用导弹打击叙利亚空军基地后，美国国务卿蒂勒森将于4月12日前往莫斯科。
官员说，这位美国最高外交官将敦促俄方重新考虑继续支持叙利亚总统巴沙尔的问题。
蒂勒森定于4月9日至11日在总大利出席七国集团外长会议，然后前往莫斯科。
分析人士说，华盛顿在军事行动后需要外交跟进。
蒂勒森曾经严厉批评俄罗斯称:“俄罗斯若不是同谋，就是纯属无能。”他指的是克里姆林宫未能阻止巴沙尔政府进行毒气攻击，这在反政府武装控制的伊德 利卜省造成多人死亡。.
专家们说，美国的军事打击可能使蒂勒森的莫斯科之行的外交使命变得复杂，美苏两国在巴沙尔前途问题上的紧张关系也升级了。
华盛顿愿意与莫斯科在某些领域合作，但国务院表示，蒂勒森将明确指出，当国际准则遭到违反时，美国要对俄罗斯问责。
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