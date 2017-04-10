美共在特朗普当选后复兴

自从特朗普当选总统，美国共产党收到了大量入党申请。
信仰马克思主义的美国人在十月 革命后最先组织起来。成立于1919年的美国共产党很快就要迎来建党100周年。其间美共经历了两次世界大战之间的繁荣期以及迫使他们转入几乎是地下状态的冷战抵制期。如今，美共拥有约5000名党员，分布在美国50个州。
“虽然麦卡锡主义幽灵仍在美国游荡，但是对共产主义思想感兴趣的人越来越多。”美共国际关系部门负责人埃米尔·舍佩尔斯说。
身为人类学家的舍佩尔斯出生在南非，父母因为不堪忍受种族隔离而移民美国。他在1987年加入共产党，但在很早之前就开始接触马克思主义。
舍佩尔斯深知美国离革命形势还很远，至少从共产主义角度来说是如此，但资本主义在全球范围已显示出终结迹象”。
舍佩尔斯表示，就美国来说，金融危机影响了很多人，年轻人普遍感觉他们的生活质量不如父辈。最近几届政府，无论是共和党还是民主党，都没能解决国家大多数问题。历史告诉我们，民众不满并不总是需要一个循序渐进的过程。
在刚刚过去的大选中，意识形态操纵导致右翼思想泛滥。舍佩尔斯认为，如果是桑德斯与特朗普竞争，那他应该会赢。左翼政党的作用应该是打击意识形态操纵和虚假的阶级概念。
美国共产党现在的目标是通过一切手段让更多的人了解和接受他们的思想。在不断更新的美国共产党的门户网站上，人们可以了解党的纲领和它的斗争历史，填写入党表格或交党费。
舍佩尔斯说，最大的挑战在不干涉内务情况下组织工会，捍卫弱势工人的权利。美共也支持巴勒斯坦事业，反对美国黩武主义，支持古巴和委内瑞拉。
舍佩尔斯说:“我们现在不知道特朗普会怎样做，是听从右翼分子还是人民的呼声。总体来说,我们美国共产党人对此问题的解决感到乐观。”（古巴《格拉玛报》网站）
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