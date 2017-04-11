中国电商拟打造无人机物流网

据俄罗斯《独立报》报道，中国电商巨头宣布建设无人机运输基础设施，无人机最初将为四川居民送货，而后计划在全国推广。起初将使用载重50公斤的无人机，然后计划提升至500公斤。如果该计划实现，它将成为全球首个无人机物流网。
俄媒称，中国电商巨头宣布建设无人机运输基础设施：未来3年内要在四川建150座无人机机场，并计划把无人机货运量提升至500公斤，运输范围扩大至300公里。
俄罗斯《独立报》4月10日刊登题为《中国正用无人机打造全新运输网》的报道称，无人机最初将为四川居民送货，而后计划在全国推广。起初将使用载重50公斤的无人机，然后计划提升至500公斤。
报道称，过去，偏远地区地形复杂，基础设施欠发达，阻碍了快递员及时送货。无人机的使用有望将货运成本降低70%。
如果该计划实现，它将成为全球首个无人机物流网。该公司5月将开始设计7条无人机送货线路，它们未来将在24小时内把货物送到全国各地。
报道称，率先使用无人机提供有偿送货服务的是美国最大的零售商——亚马逊公司。去年12月，亚马逊使用无人机在13分钟内把货物送到了一位住在公司仓库附近的英国人家中。该公司甚至获得了无人机送货的技术专利。美国首座商业无人机场已于2016年1月投入使用。
为军事需要而发明的无人机很久以前就被用于民用领域：在日本，无人机已经被用于农业生产十多年了。不过，用无人机在空中观察庄稼、牧群、管道，把鸟赶出机场是一回事，用它来送货则是另外一回事。而且无论刮风、下雨还是下雪，无人机都不能偏离路线。
报道称，在日本、英国、新加坡和其他许多国家，平顶无人机以40公里/时的速度飞行，为咖啡馆的顾客送食物和饮料。全球无人机货运服务市场估值近1300亿美元。
重量、续航时间和飞行高度是无人机分类的3个主要参数。微型无人机重不到10公斤，可续航1小时，最大飞行高度1000米。迷你无人机重不到50公斤，最大飞行高度5000米。中型无人机重不到1吨，续航时间10-12小时，飞行高度为9000至1万米。重型无人机重量超过1吨，续航时间超过24小时，飞行高度达2万米。
报道称，作为运输工具的民用无人机目前只能在市内运送相对较小的货物。2016年9月，在巴黎香榭丽舍大街上举行的首届无人机节上展出了一架时速30公里、可飞行50公里的无人机。
在瑞士联邦民航局批准美国马特尼特无人机公司全天在市内送货后，该公司的合作伙伴——瑞士邮政将从2018年起启用无人机在卢加诺市的各医院间运送血液样本和其他小件物品。
报道称，说到安全问题，为了防止有人抢走货箱里的东西，无人机将安装现金染色装置，让被抢走的钱没法用。俄罗斯储蓄银行计划用无人机向偏远或难以抵达地区的退休人员和其他被补助人员发放现金。
俄罗斯交通部长马克西姆·索科洛夫在Vestifinance论坛上发表讲话说，运输无人机或将在本世纪20年代中期得到推广。他说，无人机可用于在俄北部和远东人烟稀少的地区配送药品和其他货物。
俄罗斯工业和贸易部副部长瓦西里·奥西马科夫表示，未来10-15年或可实现无人机在北极地区送货。
他介绍说：“我们正在试图思考开发北极。这个地方与储备资源有关，与替代能源有关。谁知道呢，或许还能跟无人机运送食品扯上关系。事实上，这是未来10-15年的事。”
City Express公司总经理阿列克谢·基恰托夫表示：“根据2015年3月生效的俄罗斯《航空法》修正案，目前俄境内禁止无人机飞行。要想取得四轴飞行器(一种有4个螺旋桨的无人机)的飞行许可，需要得到几个部门的批准，这在实践中没有意义。”
基恰托夫还说，即使《航空法》在未来几年内作出修订，俄罗斯的天气也不允许在所有地方推广无人机技术。他解释说：“无人机无法承受低温，用它们送货也未必安全，毕竟市场上可拦截他人无人机的装置比比皆是。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost