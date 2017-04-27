米饭vs馒头，哪个更容易发胖？

南方人爱吃米饭，北方人爱吃馒头，那么，关于这两种平分天下的主食，你知道吃哪种更容易减肥，更适合拿来当主食吗？
减肥：馒头不如米饭
从《中国食物成分表（2004）》可以看出，100g馒头、米饭、面条所含的营养分别为：
米饭：热量474KJ、脂肪0.3g、碳水化合物26.4g；
面条：热量433KJ、脂肪0.4g、碳水化合物22.8g；
馒头：热量946KJ、脂肪1.4g、碳水化合物50.9g。
从上面的数据可以看出，不管是热量、脂肪，还是碳水化合物的量，馒头都是米饭、面条的2倍。这是不是有些出乎你的意料，馒头才是最容易让人发胖的主食！
网上还有一种说法：“冷米饭更易减肥”。这种说法是有道理的，因为米饭冷了之后，会产生抗性淀粉，浪费掉一部分的热量。
但其实这种做法也挺伤胃的，肠胃功能比较好的人可以尝试，但不建议米饭存放时间超过2个小时，以免滋生细菌，吃坏肚子。
不吃主食会更好？
有些女孩子很聪明，她觉得既然吃主食容易胖，那干脆只吃肉和菜就好啦！
这种饮食习惯其实类似于前段时间特别流行的“哥本哈根减肥”，是一种“高脂肪”、“低碳水化合物”的饮食模式。
那这种饮食模式能减肥吗？
研究发现：6个月内，低碳水化合物饮食确实能达到更好的减肥效果，而长期内，它和低脂肪饮食并无差别。
所以，如果急于减肥成功，可以在前3个月尝试“不吃主食”、“少吃主食”的模式，等体重将下来后，逐渐调整成“少吃脂肪”的模式。
当然，在你放弃主食之前，我要告诉你，这样做可能会有哪些风险，以及如何解决：
1、微量元素营养不良
可服用复合维生素矿物质片来调整营养，尽量先咨询医生。
2、肾结石
多喝水，不憋尿。
3、便秘
多喝水、增加富含膳食纤维的水果、蔬菜。
4、虚弱、乏力
无解。
5、长期可能会降低骨密度
保证每日钙和维生素 D 摄入足够，参考豆腐、海带、虾皮、菠菜、牛奶等含钙高的食物。
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