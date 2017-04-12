中国迅速崛起为生物制药强国

美媒称，中国正崛起为生物技术药物的主要生产国，这引起一些全球大型制药商的注意，过去两年，礼来和默克等制药公司与中国公司签署了价值数百万美元的协议，将中国研发的生物技术药品销往海外。
据美国《华尔街日报》4月11日报道，礼来公司授权的一种抗癌新药是由一家位于上海郊外、成立六年的初创公司研发的，这种药物源自中国仓鼠的卵巢细胞。礼来目前计划在美国患者身上测试这种新药。
竞争对手默克公司计划今年在美国试验另一种抗癌药物，该药由另一家位置靠近香港的初创公司研制。
报道称，这些情况并非孤例。中国长期以来一直是全球廉价原料药和仿制药的供应方，而如今正崛起为生物技术药物这类重要新药的主要生产国。根据美国国家卫生研究院数据，在生物治疗临床试验的数量方面，中国目前排名第二，仅次于美国；生物药品源于动物细胞或细菌等生物物质。
这一情况已引起全球一些大制药公司的注意。
默克公司派出公司高管寻访了大量中国初创公司，并于2015年在上海设立了一个专门的创新中心。强生公司于2014年也在上海成立了类似的中心，以把握中国的科技突破动向。在过去两年间，礼来、默克、Tesaro Inc. 和Incyte Co. 均与中国公司签署了价值数百万美元的协议，将中国研发的生物技术药品销往海外。
中国会在一夜之间蜕变吗？赛诺菲新兴市场负责人沙尔梅伊认为肯定不会。但他还称，方向一旦确定，情况显然会发生变化，他指出中国正在为提高产品质量而投入资源。
生物药与化学药存在不同，并且已彻底变革了癌症和糖尿病等疾病的治疗方式。生物药是西方制药商在自有实验室中用几十年的时间研发出来的，利润丰厚。咨询机构弗罗斯特－沙利文公司称，全球十大畅销药物中有八种是生物药。但行业组织美国药物研究机构和制药厂商协会称，每种生物药的研发成本超过10亿美元，可能需要超过十年的时间才能上市。
迫于一系列耗资庞大的失败案例和有专利保护的生物药不断减少所带来的压力，全球制药商越来越多地转向其他地区以寻求新的突破。
报道称，作为推动本土制药业改革的一部分， 中国政府已向本国药品生产企业投入大量资金，并采取激励措施：建立吸引在海外工作的中国科学家回国的项目，将数十亿美元投入专注生物技术初创企业的科技园区，新研发的生物技术药物试验审批也实现了提速。
报道称，大多数中国初创企业通过对现有生物技术药物的复制或改良起步，不过其中一些企业正在进入风险更高的业务领域，研发尚未经过人体试验的生物制剂。
总部位于上海附近的初创公司信达生物制药（苏州）有限公司2015年达成了中国制药企业迄今为止最大的一笔交易，当时礼来公司向其支付了5600万美元资金用于共同开发三种癌症药物，其中两种药物是信达生物制药的研发成果。如果上述药物达标，信达生物制药有望在未来十年赚得超过14亿美元。
报道称，在信达生物制药位于苏州工业园区的一个小型实验室内，几十个被称为生物反应器的圆柱形玻璃器皿盛着从中国仓鼠身上取得的细胞，这种啮齿动物常用于全球医药研究中。根据礼来公司协议的一部分，上述药物用于阻止一种妨碍身体抗癌能力的基因。
信达生物制药在中国已经开始对患者测试这种药物，同时礼来公司正准备申请在美国开始其自身的临床试验。礼来公司表示，一旦这种药物获批，计划在中国以外的全球市场销售，在中国，该公司与信达生物制药持有共同营销权。
根据ChinaBio的数据，中国生物科技业的繁荣已经吸引了风险资本的参与，推动去年中国生命科学领域的投资规模达到创纪录的53亿美元，较五年前增加近10倍。
2008年礼来公司成立了一个风险资本投资基金，用于投资亚洲，自那以来该基金的五亿美元资金几乎全部投向了中国生物科技初创公司。
该基金合伙人表示，10年前中国甚至不在生物科技领域关注范围之内，但现在已经成为不容忽视的力量。
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