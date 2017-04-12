朝鲜发誓“超强硬”回击美挑衅 声言仍将发展核武器

【法新社首尔4月11日电】 朝鲜周一承诺对美国向朝鲜半岛派遣海空战队的“疯狂”之举作出应对，警告已经作好“战争”准备。该地区的紧张程度又上升一级。
朝中社援引朝鲜外务省发言人的声明称:“美国鲁莽的侵朝活动已进入严重的实践阶段。”这是在华盛顿宣布向朝鲜半岛派遣“卡尔·文森”号航母及其舰队 后，平壤政权首次发表相关评论。
美国官方消息人士周日指出,总统特朗普要求顾问拿出旨在向平壤施压并迫使平壤中断核军备计划的所有可能选项。
特朗普甚至扬言，如果中国不能让这个捣乱的邻居讲道理，美国可能采取单边行动。
但朝鲜周一的回应表明，金正恩并不打算改变态度。平壤外务省发言人还明确指出:“将以超强硬抗衡来冒犯者，用强大力量捍卫自己。”
目前有猜测认为;朝鲜近期会进行核试验。 平壤将于15日庆祝金日成诞辰105周年，这些纪念活动通常是展开军事部署的借口。
一些卫星图像显示，朝鲜可能在准备第六次核试验。
美国情报部门人士认为，朝鲜可能还要两年左在才能获得可以打到美国的武器。
【朝中社平壤4月10日电】朝鲜外务省发言人10日就美国核航母战斗群驶入朝鲜半岛海域回答朝中社记者提问。回答如下：
据报道，美国再次紧急派“卡尔·文森”号核航母战斗群驶入朝鲜半岛海域。这如实地说明，美国鲁莽的侵朝活动已进入严重的实践阶段。
如果美国胆敢作出“先发制人的打击”、“清除战争指挥部”等军事上的选择，朝鲜将欣然回应美国所愿的任何方式。
当前的严峻形势一再明确证明，朝鲜千方百计地加强以核武力为中枢的自卫性国防力量和先发制人的打击能力有多么正确。
特朗普政府叫嚷“靠实力保障和平”，向朝鲜半岛地区相继投送各种战略打击手段，妄图冒犯朝鲜，但我们对此泰然自若。
朝鲜绝不乞求和平,将以超强硬抗衡来冒犯者，用强大力量捍卫自己，继续走该走的路。
朝鲜将让美国对其飞扬跋扈的行为会带来的灾难性后果承担全部责任。
【朝中社平壤4月10日电】朝鲜人民军总参谋部发言人10日就美国对朝鲜军队的自卫措施说三道四、对崇美走狗的挑衅行为却置若罔闻的姿态,回答朝中社记者提问。回答内容如下：
美国凭空指责朝鲜已习与性成，每当朝鲜军队进行训练,就大肆植染“挑畔”和“威胁”。
但值得一提的是，美国对其走狗针对朝鲜的挑衅活动却搞双重标准。
目前,南朝鲜傀儡集团妄称“可以打击朝鲜全域”、“年内将实战部署射程800公里的‘玄武’ -21C导弹”。但美国装聋作哑、三缄其口。这与其对待朝鲜军队火箭发射训练的做法截然相反,是恬不知耻的姿态。
美国应对其自以为是、拿单方面标准对待朝鲜的行为所招致的严重后果深思熟虑。
美国对朝鲜动武有难度
【《日本经济新闻》4月11日报道】美国总统特朗普就北朝鲜问题的应对措施表示，所有选项都已摆在桌面上。美国究竟会施加多大的压力?我们归纳了可以想见的三个选项。
首先是不诉诸武力，强化对朝经济制裁。对华贸易占到北朝鲜全部贸易的近九成，强化制裁少不了中国的合作。但如果中国在制裁方面不动真格，经济方面的施压效果就会有限。在这种情况下，可以考虑实施有限打击，但程度不至于造成执政体制的瓦解。
真刀真枪的军事打击将给金正恩委员长造成巨大冲击，以此让其放弃继续核与导弹研发的念头。但是，北朝鲜在约100万人的陆上兵力之外，还拥有提高了精度和飞行距离的导弹以及研发中的核武器。一旦实施反击，不要说相邻的韩国，日本也可能被波及。庆应大学副教授神保谦指出:“考虑到北朝鲜的反击能力,在动武的问题上不可大意，实施有限攻击并非易事。”
从不将北朝鲜民众卷入战火、将受害程度限制在最小范围的层面出发，暗杀金正恩也是颠覆现有体制的选项之一。3月开始的美韩联合军演就有负责暗杀行动的美海军特种部队海豹突击队参加。
防卫省相关负责人分析认为，美军实施军事打击的“红线”将是“北朝鲜试射射程可达美国本土的洲际导弹”。如果北朝鲜的洲际导弹研发成功并出现发射征兆,“朝鲜半岛有事将不可避免”。另一方面，这位人士也强调说:“马蒂斯防长是安保领域的专家，不会发起轻易招致北朝鲜反击的愚蠢的军事行动。”
【日本《毎日新闻》4月11日报道】美国将航母战斗群派往北朝鲜近海，并且国内出现了再次在韩国部署核武器的方案。美国全国广播公司电视台报道了这一消息。美国明确提出对韩国提供“核保护伞”,一方面在于对北朝鲜施压,另一方面是为了牵制韩国国内根深蒂固的独立核武装论调。不过，这必将遭到有关国家的反对,实现的可能性不大。
【瑞士《新苏黎世报》网站4月10日报道】 特朗普想解决朝鲜问题——在必要情況下采取单独行动。但朝鲜已经愚弄了多位美国总统，克林顿和小布什的代表和朝鲜人谈判多年，却没有达到目标。朝鲜武库迅速扩大且能力增强，核试验也变得更频繁且威力更大。
特朗普的选择不比前任多。但鉴于金正恩的不可测度且不清楚朝鲜的军事能力,对朝鲜发动攻击非常危险，尤其是对于美国的东亚盟友来说。
即便能使朝鲜政权很快倒台且没有带来巨大的连带损失，美国面临的风险也是长期的:涉及它对盟友韩国的义务，更涉及与中国的关系，北京最担心的是和一个美国可驻军的国家接壤。
因此，可选择的只剩下外交方案。但特朗普恩能给金正恩提供什么?迄今为止，金正恩从来梅说什么条件能把他拉回谈判桌。
中国穿梭外交缓解紧张
【韩国《中央日报》网站4月11日报道】韩中六方会谈代表团团长10日共同表示:“朝鲜如果进行核试验或发射洲际导弹等‘战略挑衅’，将根据联合国安理 会决议对其采取强硬的新增措施。”
韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金烘均当日与中国政府韩半岛事务特别代表武大伟进行了两小时的会谈。会后他们表示:“双方一致认为，如果朝鲜作出新的挑衅，应通过更强硬的安理会决议，并不断强化制裁和施压力度。为实现朝鲜无核化，韩中合作与五方(韩美中日俄)合作非常重要。”
就美中首脑会晤，武代表向韩国方面介绍称,两位首脑基于对朝核威胁严峻程度的共同认识，重申了韩半岛无核化原则，决定彻底落实安理会决议，与国际社会一起为实现无核化更加努力。武代表还就韩国部罟“萨德”问题重申了中方反对的立场。
【韩国《中央日报》网站4月11日报道】中国政府韩半岛事务特別代表武大伟10日在韩半岛充斥“四月危机论”的 时刻访韩。
外交界消息人士表示:“武代表此时访韩应该是为了直接向韩国传达中方立场，试图阻止韩美日形成合作牵制中国的格局。”
同时，此次武代表访韩也是为了直接或间接向朝鲜传递不要推动四月局面进一步恶化的信息。
金烘均本部长表示:“朝鲜在4月主要纪念日发起战略挑衅的可能性很大。 武代表访韩对朝鲜发出了警告信号，访问时间的安排非常合乎时宜。”
【俄罗斯《独立报》网站4月11日报道】在美国向朝鲜半岛派出军舰的同时， 中国派高级外交官武大伟前往首尔商讨核问题。由于中国曾严厉指责美国在韩国部署反导系统的决定，此举可被视为意欲牵线搭桥。专家认为，中国希望缓解朝鲜半岛局势，重启六方会谈。
朝鲜半岛的危机正在加剧。朝鲜本月将迎来一些重要的纪念日。朝鲜以往都在纪念日或举行政治活动期间进行核试验或发射导弹。
东亚政治家和媒体都不排除美国会以军事行动回应朝鲜的可能性。
俄罗斯科学院东方硏究所朝鲜和蒙古研究室主任亚历山大·沃龙佐夫指出， 武大伟与韩方会谈是在中美元首会晤后举行的。可以推测，中美已就重启朝核问题多边会谈达成某种共识。
沃龙佐夫说:“如果已决定重启这一进程，那么中国应当扮演协调人的角色。 这样一來，中国开展穿梭外交就在情理之中了。不过还有另一种可能，特朗普已决 定对朝鲜空军基地实施打击。如果是这样，中国外交官前往韩国的目的就成了为 在政治活动框架下避免军事行动探路 ”
不过，还存在第三种可能性。沃龙佐夫说:“韩国5月9日将举行大选。很可能支持重启韩朝对话的力量上台。这就提高了重启六方会谈的几率。中国可能是想掌握韩国大选后重启这一进程的主动权。
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