北京打响反间谍“人民战争”

嘿!在这里。别看着我，但如果你往北京，而且碰巧知道身边有个007，你没 准可以捞一笔。
北京的报纸表示，中国首都的反间谍机构将向那些协助侦破外国间谍活动和抓获涉事情报人员的人提供最高50 万元人民币的奖励。
长期以来，中国政府一直告诫自己的人民，每个人都有义务揪出外国间谍和他们的爪牙。关于特务潜伏往军事基地附近或色诱官员的警告越来越多，甚至还在国家安全教育日那天敲响警钟。
不过，北京市国家安全局认为，光靠纯粹的爱国主义是不够的。它将给予提供线索的人现金奖励。根据今天生效的规定，举报间谍活动的奖励从1450美元 到7240美元不等。显高类别的奖励为 7.3万美元。
对于那些还半信半疑的人来说，还有一部网络动漫宣传片来推广这次活动。剧中一个系着红领巾的小男孩举报 了一个蒙面的外国人。
这个外国人在宾馆外对小男孩说：“跟我一起偷国家机密吧，卖给外国赚大 钱！”但这位少先队员不为所动。他对一 名警察说:“警察叔叔，就是这个人！ ”警察给这个外国人戴上手铐并将其带走。
男孩的奖励是一根棒棒糖。但宣传片告诉大家，如果因他们举报的信息抓获了间谍，他们可以得到更大奖励。
宣传片说:“你还在担心举报间谍费力不讨好吗?你还在思考好人是否有好报吗?”
在中国政府一系列打击外国间谍和颠溃活动的措施中，现金奖励举报间谍的活动是最新举动。
据解释新规的新闻称，作为充斥着政治八卦、到处是高科技公司和外国人的首都，北京是“境外间谍情报机关和其他敌对势力对我进行渗透、颠覆、分裂、 破坏和窃密等活动的首选地”。
中国媒体曾报道过从事间谍活动的外国人和中国公民遭逮捕的事情，特别是为日本从事间谍活动的人，但没有透漏多少细节。
早前,中国东北的吉林省设立了一个热线12339,让居民举报可能的间谍。 关于这条热线有许多报道，但对被逮捕的间谍没有太多的报道。
北京最近的这个运动也暗示，这种做法也可能产生危险的结果。规定说：“借举报之名故意实施诬告陷害他人，编造、传播虚假信息、谎报情况、故意骚扰 等行为，一经查实，依法追究法律责任。”
举报人可以通过拨打国家安全热线 12339、或写信给北京市国家安全局、或亲自到其办公室(前门东大街9号)举报可疑的间谍。
【《俄罗斯报》网站4月10曰报道】 题:举报间谍活动的酬金
北京加强打击外国间谍活动，决定对提供外国间谍可靠信息的中国公民予以重赏。
专家认为，该决定与习近平主席 2013年以来所采取的打击国家安全所面临的内外威胁的措施有关。
北京市国家安全局号召公民一致努力反奸防谍，将对提供外国间谍活动情报的群众给予1万元至50万元人民币的奖励。
西方政府对中国的新规表示反对， 认为这可能被用于加大对持不同政见者的迫害。北京则回应称，这些法律考虑的是国家安全问题的现实情况。(美国《纽约时报》网站)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost