美国中情局在全球大搞网络攻击

【美联社伦敦4月10 日电】美国计算机安全公司赛门铁克公司称，维基揭秘网披露的中央情报局网络间谍工具在16 个国家开展40个间谍任务。这是对该机构全球间谍行动的一个早期公开评估。
在周一公布的一篇博客中，总部设在加利福尼亚州的赛门铁克公司称，维基揭秘网最近公布的这些工具与全球金融、能源和太空机构的电子泄密有关。
在赛门铁克公司的博客中，并未提及“中情局”的 字眼。但维基揭秘网称，这些工具来自中情局核心部门，美国政府几乎公开接受了这一令人尴尬的说法。
在维基揭秘网公布这一消息后，美国总统特朗普在接受电视采访时说:“我只希望人们知道中情局遭黑客攻击，许多信息被窃。”
【路透社旧金山4月10日电】美国赛门铁克公司的安全研究人员周一表示，维基揭秘网扱近曝光的绝密黑客工具，应该对全球几十家机构过去遭到的网络攻击负责。这意味着这些攻击很可能是由美国中央情报局实施的。
维基揭秘网发布的文件似乎展示了中情局内部对入侵手机、电脑及其他电子设备的各种工具的讨论，以及其中一些工具的编程代码。多名熟悉此事的人士告 诉路透社记者，这些文件来自中情局或其承包商。
赛门铁克公司表示，它发现发生在16个国家的至少40次网络攻击与维基揭秘网所获得的工具有关。尽管按照公司的政策它没有正式将这些网络攻击归咎于中情局。
中情局尚未证实维基揭秘网披露的文件是真实的。但中情局发言人希瑟·弗里茨·霍尔尼亚克表示，维基揭秘网的任何披露均旨在破坏美国的情报组织，“不 仅危害了美国情报人员及其行动，还让我们的对手获得了能伤害我们的工具和信息”。
霍尔尼亚克称:“重要的是要注意到，中情局在法律上被禁止对在美国国土的个人进行电子监控，其中包括我们美国人在内，而中情局也不会这样做。”
她拒绝对赛门铁克公司凋查发现的具体情况发表评论。
赛门铁克公司的研究员埃里克·钱此前表示，维基揭秘网所披露的中情局的工具不涉及对普通民众的监控，其所有攻击目标都是政府实体，或由于其他原因具有合法的国家安全价值。
埃里克·钱称，由于一些攻击目标是美国在欧洲的盟友，“对于那里的一些组织遭到攻击，人们会感到颇为惊讶。”
赛门铁克公司表示，利用中愤局工具发动袭击的络攻击领域包括金融、电信、能 源、肮空航天、信息技术、 教育和自然资源等。除欧洲外，中东、亚洲和非洲也有目标受到攻击。一台电脑在美国被病毒感染可能像是一个意外—一病毒在几小时内就被清除了。这是因为所有的程序都被用来打开后门，收集和删除文件的副本，而不是摧毁任何东西。
埃里克·钱指出，中情局可能至少在2011年前就创建了黑客工具，最早可能在2007年。
他说，维基揭秘网披露的文件是如此完整，以至于可能包含中情局的整个黑客工具包，其中包括许多以前未知的被利用的漏洞。
中情局以其人力情报来源和分析而闻名，而不是庞大的电子业务。因此，维基揭秘网的披露可能迫使中情局打造新的黑客工具。但对它来说这只是一个挫折， 而不是一场灾难。
然而，随着越来越多的盟友意识到美国人正在监视并对付他们，这可能会导致令人尴尬的对话。
此外，上周六，一个名为“影子经纪人”的黑客组织披露了另外一批窃取的美国国家安全局的黑客工具。目前还不清楚“影子经纪人”的幕后主使是谁，以及该组织是如何获取这些文件的。
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