未受脱欧影响 伦敦仍是欧洲购物天堂

英媒称，在购物方面，伦敦市中心仍是欧洲领导者，去年新开业的商店数量超过欧盟其他任何城市，店铺租金以两位数增长。
据英国《泰晤士报》网站4月10日报道，最新报告显示，尽管去年6月的英国脱欧公投带来冲击，但零售商，尤其是海外零售商要求进驻英国首都的需求持续增长，使得去年全年的店铺租金增长了48%。
高力国际欧洲、中东和非洲零售市场的联合负责人保罗·苏贝说，与欧洲其他许多城市相比，英国人和游客在伦敦开支大，因此零售商希望在伦敦市中心开店。他说，牛津经济咨询社和高力国际的数据显示，去年伦敦的零售开支高达840亿欧元。
高力国际和牛津经济咨询社称，去年欧洲绝大多数国家的总体零售开支都在增长。它们预测，今年欧洲零售总额仍将增长2.2%，尽管英国启动了《里斯本条约》第50条，法国和德国的大选也存在不确定性。
苏贝说，由于低通胀，以及就业水平和工资不断增长使人们有了更多可支配的收入，2016年是欧洲消费和零售开支连续增长的第三年。他说：“到目前为止，英国脱欧公投和美国大选对欧洲零售市场影响有限。私人消费预计仍然是零售市场增长的关键推动力。”
苏贝说，伦敦去年表现优异，它的新增商店数量在欧洲遥遥领先。去年下半年，光是牛津街、摄政街和邦德街就有21家新店开业。另外，还有30万平方英尺（约合2.8万平方米）的零售空间正在建设中。他说，欧洲其他城市无法与之相比。
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