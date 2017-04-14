助老龄化日本正常运转 丰田拟转型为机器人生产商

英媒称，日本汽车制造商正放眼自动驾驶汽车行业以外的领域，它们转而关注机器人，希望借此帮助迅速老龄化的日本社会保持正常运转。
据路透社4月12日报道，丰田汽车工业公司说，在这个随着出生率下降人口正以世界最快速度老龄化的国家，该公司看到了成为机器人批量生产商以帮助老年人的可能性。
日本正在变化的人口结构令汽车制造商面临独特的局面。除了通常伴随人口下降而出现的问题，如劳动力短缺和养老金吃紧，日本还面临国内汽车需求减少的局面。
世界第二大汽车制造商丰田公司今天首次进军商业化康复机器人领域，推出行走辅助系统租赁服务，帮助中风或罹患其他疾病的患者学会再次行走。
在丰田公司推出该系统前，本田技研工业公司2015年也发布了自己的行走辅助系统、基于“阿西莫”舞蹈机器人技术的“机器人腿”。
丰田公司前沿研究中心负责人12日在接受路透社记者采访时说：“如果真的有办法让再也无法驾车的老人保持行动自如，我们必须放眼汽车以外的领域，逐步变成一个机器人制造商。”
他还告诉路透社记者，批量生产机器人将是丰田公司自然而然要走的下一步，该公司从最初的纺织机制造商逐步转型成汽车制造商，其宗旨就是“生产切实有用的产品”。
日本社会正以全球最快的速度老龄化，2015年65岁及以上的老人占总人口的26.7%，大大超过约8.5%的全球平均水平。
因此，对照顾老人的相关服务需求激增，而就业人口减少则意味着能照顾老人的强壮成年人越来越少。
据国际机器人联合会估计，2016年至2019年，全球用于照顾老人和辅助残疾人的机器人的总销量将达到约3.75万套件，未来20年销量还将大大提高。
与此同时，2013年至2016年，随着老年司机不再买车，而年轻人也不再那么看重拥有汽车，日本的汽车销量下跌8.5%。
与大多数大型汽车制造商一样，丰田仍在参与研制自动驾驶汽车的激烈竞争，承诺为机器人和人工智能研究中心提供10亿美元资金。
丰田公司前沿研究中心负责人承认，随着该公司努力开拓传统产品以外的领域，用于研制机器人的时间比研制汽车的时间要长。因此，丰田公司新研制的行走辅助系统花了逾10年时间才面市。
这位负责人说：“最大的挑战就是确定相对较新的机器人市场的需求，以及确保我们的产品是安全的。”
尽管如此，行业专家认为，在与其他开发机器人行走辅助系统的医疗技术公司（包括瑞士霍科马公司）和机器人制造商（比如美国雷沃克机器人公司）竞争时，汽车制造商处于有利位置。
美国加特纳研究公司负责研究的副总裁说：“汽车利用发动机和其他让移动和控制成为可能的零部件来保持运转。此外，很多汽车公司一直在与谷歌及其他探索人工智能应用的公司进行合作，这将使它们在为老年人提供机器人服务的竞争中处于有利位置。”
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