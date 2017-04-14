河北读者王女士咨询：前些天我做饭时，不小心烧到了手，疼得不敢干活，有邻居推荐了一种方法，据说可以加速愈合，不留疤痕：轻中度小面积烧伤，清理创面后，用棉球蘸上蜂蜜均匀涂抹，早起每日3~5次。结痂后每日抹1~2次即可。如果痂下生脓，除去痂后清理创面，再涂抹。采取暴露的方式，不包扎。依此法试过后果然有效，想请专家解释一下其中道理。
山东省中医院综合内科副主任谭维勇点评：蜂蜜味甘、性平，归脾、肺、心、胃、大肠经。《神农本草经》中提到蜂蜜“甘平无毒，主心腹邪气，诸惊痫痉，安五脏诸不足，益气补中，止痛解毒，除百病，和百药，久服强志轻身，不饥不老，延年”，内服具有滋阴润燥、补虚润肺、解毒、调和诸药的作用，这些大家一般比较了解。其实，蜂蜜外用也具有良好的止痛、解毒、疗疮等作用。《本草纲目》中指出蜂蜜有“涂汤火伤，即时痛止”的作用。民间外用蜂蜜治烧烫伤经验丰富。
现代医学研究认为，蜂蜜中含有果糖、葡萄糖、酶、蛋白质、维生素及多种矿物质，不仅能提高人体免疫力，还具有明确的抗菌抗炎作用。蜂蜜的渗透压较高，能使细菌大量脱水死亡，且天然蜂蜜中少有细菌可利用的自由水，天然蜂蜜为酸性，不适于细菌生长。蜂蜜中还含有许多抑制细菌生长的酶，还夹杂了许多植物中带来的抗菌物质。有实验证实，蜂蜜对化脓性金色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、绿脓杆菌等都有明显的抑制效果。
临床试验发现，蜂蜜可以防止局部深度烧伤部位引发炎症，减少创面斑痕和结痂。但是中度以上（包含中度）的烧伤不建议使用蜂蜜外涂，谨防出现因操作不规范以及二次污染导致的伤口感染，应及时就医治疗。
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