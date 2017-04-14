报告显示PC市场或在复苏

据11日公布的一份报告，因人们转向智能手机和 平板设备而长期陷于低迷的个人电脑(PC)市场可能正在复苏。
据美国国际数据公司估计，今年第一季度PC出货量同比增长约1%，这是五年来首次出现季度增长。
但另一份甶美国高德纳咨询公司公布的数据则没有这么乐观。该公司估计今年 第一季度出货量下跌2%。两份报告的统计方式不同，从而得出了不同的结论。
不过，国际数据公司和高德纳咨询公司都同意一点：唯一存在生机的领域是公司市场，因为仍是各企业的基本设备。企业最近更换大量旧机器。
高德纳咨询公司分析师北川美佳子(音)预测公司市场的赢家最终将是在这一萎缩市场中的存活者。” 与过去几年的情形相同，美国的惠普公司和中国的联想仍是全球最大的两家生产商。据国际数据公司和高德纳咨询公司的数据，这两家公司约各占市场的20%份额。
不过，个人消费者在已经可以用智能手机上网的情况下不太愿意再额外花钱更新台式机或笔记本电脑。
由于智能手机的普及，PC的销售不太可能再回到从前的水平。例如，国际数据公司对市场较为乐观的分析认为，第一季度的全球出货量为 6000万台,比行业开始走下坡路之前的2011年同期的8500万台少了 30%。
即使是平板设备目前也正在失去吸引力。市场领跑者苹果公司的销量三年来持续下滑。（美联社旧金山4月11日电）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost