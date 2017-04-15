“炸弹之母”：美军最大的非核武器

美国《大众科学》网站4月13日发表题为《五角大楼刚刚投放了“炸弹之母”，这是最大的非核武器》的报道称，在阿富汗战争爆发15年后，对五角大楼来说还有第一次使用的武器确实令人惊讶。今天就发生了一次：首次在战斗中使用GBU-43炸弹，正式名称是大型空爆炸弹，也被称为“炸双月刊弹之母”。
什么是大型空爆炸弹？
被称为“炸弹之母”的GBU-43/B大型空爆炸弹是五角大楼库存清单中最大的常规炸弹之一，也是美国最大的非核武器之一。这种炸弹爆炸力强大，但与核武器不同，它不具有放射性后效应。该炸弹总重2.26万磅（约合10.25吨），其中1.8万磅是炸药。爆炸后产生的蘑菇云很容易让人误认为是核爆炸。大型空爆炸弹有一次试验是在2003年3月11日，就在美国入侵伊拉克前9天。
它如何发挥作用？
美国空军少将托马斯·J·菲斯库斯在2003年的一篇武器法律审查文章中写道：“这种武器预计将产生极大的爆炸力，主要用于清理地面目标以及用于人员杀伤目的。由于其爆炸规模，这种武器也可以有效用于（着陆地带）清理以及地雷和海滩障碍清理。人员伤亡将主要由爆炸和碎片造成。预计这种武器会对目睹使用它的人产生强烈的心理阴影。”
GBU-43/B大型空爆炸弹装有1.8万磅混合了铝的炸药，以便产生更高温度和更持久的爆炸波。
菲斯库斯在同一篇文章中写道：“大型空爆炸弹武器通过爆炸或碎片来杀人。爆炸和碎片一直是合法军事武器普遍采用的杀伤方式，其中不含有会对人造成不必要痛苦的成分。这种武器会给敌人造成心里阴影，其目的是通过广泛的影响范围、形成的蘑菇云和爆炸的巨大噪音给敌人造成压力，涣散他们的意志或恐吓他们。”
尽管“武器库中最大的非核炸弹”体积庞大，但它还是比最小的核弹头小三个数量级。大型空爆炸弹装有1.8万磅以TNT为基础的混合炸药。而在广岛投放的原子弹“小男孩”相当于15千吨TNT炸药的威力。
哪种飞机可以投放大型空爆炸弹？
大型空爆炸弹体型非凡，长度超过30英尺（约合9.1米），因此由一种改装的运输机MC-130H携带。它在高空从这种飞机后部滑落，然后由全球定位系统制导，打击3英里（约合4.8千米）以外的目标。
为何使用它？
是什么让我们在今天使用这种大型空爆炸弹？在轰炸隧道上，有其他武器比大型空爆炸弹更好，例如可以由隐形轰炸机携带的“巨型钻地弹”。但从定义上来看，大型空爆炸弹是一种空中爆炸武器：它不是为了摧毁像地下隧道这样的东西制造的，尽管如果隧道很浅，大型空爆炸弹也有可能会有很好的效果。发动此次袭击的公开理由是“把对在该地区开展清理行动的阿富汗和美军造成的风险降到最低，同时将把对‘伊斯兰国’（IS）士兵和设施的破坏最大化”。
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