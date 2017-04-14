醋、山楂、杂粮粥、红薯……吃辣不伤身的最佳搭档

无论寒暑、南方北方、男女老少，灼热刺激的“辣味”已经成了不少人餐桌上不可或缺的味道。可吃辣太多容易引起口干舌燥、嗓子痛，甚至胃肠不适、腹痛、腹泻等问题。本期，我们就请营养科专家讲讲，如何过瘾吃辣不伤身。
选料：鲜辣椒好过辣椒油
不同种属辣椒中的辣椒素含量差别很大，我们常吃的干辣椒中，辣椒素含量为0.1毫克/克，红辣椒为2.5毫克/克，红辣椒油为60毫克/克。所以，烹调辣味食物时，优先选择鲜辣椒、干辣椒，辣椒素含量较低，“火力”也没那么旺，而且富含维生素C，辣椒油这类又油又辣的食物还是少吃为妙。
调味：醋是绝配
吃辣的同时，避免油腻、高盐、高糖等重口味，否则容易加重人体的炎症反应，也就是我们常说的上火，尤其是本来吃辣就容易上火的人更要注意。
烹调时注意，如果用了辣椒，最好就不要再放花椒、黑胡椒、白胡椒等麻辣味的调味品了，容易“辣上加辣”。如果太辣，可以适量加点醋，辛辣食物性热，会生火燥肺，而酸主收敛，酸甘化阴，可滋阴润燥。醋中的醋酸还可与辣椒素中和，降低辣味，减少对身体的刺激，缓解上火。
食材：粗粮薯类
吃辣时，可以适当搭配一些清淡少油少盐的蔬菜，比如清炒苦瓜、蒜蓉西兰花、大拌菜等，具有清热去火的作用。
主食最好选择粗粮和薯类，如杂粮粥、玉米、红薯、山药，不仅膳食纤维丰富，而且B族维生素、钾、镁等营养素含量也比一般的精白米面高，对于缓解吃辣后的燥热、上火非常有效。
水果：山楂、苹果、梨
吃辣后，为了防止出现咽干唇裂等症状，可以多补充水，吃点酸味水果，它们含有的鞣酸、膳食纤维等，能刺激消化液分泌、加速肠胃蠕动，帮助滋阴润燥，山楂、柚子、柑橘、苹果和梨等都不错。
饮品：酸梅汤、酸奶
吃火锅、麻辣烫被辣到了，酸梅汤、酸奶等饮品可是好搭档。这些饮品不仅可以让口腔迅速降温、敏感度降低、冲淡味道，而且其中的酸性物质对于中和碱性的辣椒素也有一定好处。
还有更简单的做法是：直接用橄榄油、香油、牛奶或啤酒漱一下口。尤其是橄榄油等食用油更给力，因为辣椒素是脂溶性物质，口腔中的大部分辣椒素可以跟随油脂“逃跑”，治标治本。另外，餐后可以喝点银耳莲子羹、雪梨枸杞汤等，让水分更持久地待在消化道黏膜上，缓解干燥以及喉咙不适。
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