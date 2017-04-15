特朗普又在向朝鲜“发信号”?

即使特朗普总统没有授权周四在阿富汗投下约10吨重的炸弹，但他仍然可以从中得到政治上的帮助。
美军向“伊斯兰国”组织（IS）发动袭击后，特朗普表示他支持这次行动，但又说不打算向朝鲜传递信息。特朗普对记者说： “传不传递并没有什么区别——朝鲜是个问题，问题就要解决。”
分析人士说，这次袭击可能会提高特朗普的受欢迎程度，至少在短期内。不过这也可能使人们对总统的咄咄逼人感到更加担忧。
外交政策分析家早就指出，特朗普喜欢把自己包围在军事符号中，无论是身穿军装站在士兵中还是在战舰和航空母舰上演汫。 国家利益中心国防研究中心主任哈里·卡齐亚尼斯说:“我认为特朗普是一个喜欢制造视觉效果的人。他似乎是一个喜欢向对手发出许多信号的人。”
不过他还说，这并不意味着我们应该得出特朗普会攻打朝鲜的结论,“我想他正在向朝鲜人发出信号,告诉对方自己是认真的，但我不认为有更多的意思。
武力威胁、对叙利亚和阿富汗发动的突然袭击、与俄罗斯叫板,这些事情引发批 评者的担忧，担心特朗普可能会稀里糊涂地引发“第三次世界大战”。
曾为特朗普总统竞选团队工作的迈克尔·卡普托说,军人和退伍军人“乐于见到 ‘另类的’总统”,他预计公众也将作出积极回应。他说，“这些袭击是精心策划的，非常精准”“通常得到高层的支持。”（《今日美国报》网站4月13日）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost